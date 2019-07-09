Проект «Любимая марка-2019»: Группа компаний «Гвин&Пин»

Группа компаний «Гвин&Пин» - нижегородский производитель продуктов питания, работающий на российском рынке с 1998 года. На сегодняшний день Группа компаний «Гвин&Пин» является торгово-промышленным холдингом, имеющим собственное производство. На сегодняшний день компания выпускает более 150-ти наименований продукции по следующим товарным группам:

- томатная группа — кетчупы, соусы, томатная паста, сок томатный, аджика;

- майонезная группа — майонезы с различной жирностью;

- макаронная группа — макаронные изделия различных видов, как весовые, так и брендированные фасованные;

- горчица;

- повидло;

- хрен, хреновая закуска.

Фото предоставлено Группой компаний «Гвин&Пин»

Представительства ГК «Гвин&Пин» имеются в 30-ти регионах России, где регулярно отмечают отменное качество данной продукции. Таких весомых результатов удалось добиться благодаря собственной лаборатории компании, которая тщательно следит за качеством выпускаемой продукции.

Являясь надёжным партнёром, магазинов, торговых сетей,предприятий общественного питания ГК «Гвин&Пин» уделяет особое внимание качеству ингредиентов и вкусу продукта, разрабатывает и внедряет новые технологии производства, сохраняя стиль торговой марки «Гвин&Пин».

Фото предоставлено Группой компаний «Гвин&Пин»

В производстве регулярно используется только натуральнее высококачественное сырьё, применяются передовые технологии - в связи с этим, продукция ТМ «Гвин&Пин» неоднократно занимала призовые места на различных выставках и дегустационных конкурсах.

«Гвин&Пин» - томатное исскуство! Известная продукция для нижегородцев на любой вкус и кошелек.

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