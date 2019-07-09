Проект «Любимая марка-2019»: ЗАО «Арзамасский хлеб»

ЗАО «Арзамасский хлеб» — это успешное, динамично развивающееся предприятие в сфере производства хлебобулочных и кондитерских изделий, продукция которого представлена в Арзамасе, на юге Нижегородской области (г. Саранск, г. Пенза), Нижнем Новгороде и Республике Мордовия. Производственная и логистическая система обеспечивает ежедневную доставку более чем в 2000 торговых объектов. Партнерами предприятия являются крупные торговые сети, такие как: «Спар», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан» и «Лента».

Фото предоставлено ЗАО «Арзамасский хлеб»

Качество продукции ЗАО «Арзамасский хлеб» как хлебобулочной, так и кондитерской отвечает требованиям европейского уровня. На производстве функционирует система международного стандарта качества и безопасности HASSP, установлено современное автоматизированное оборудование известных зарубежных производителей.

Совершенствование технологий производства и лабораторных исследований способствует постоянному расширению ассортимента. В это число входят и диетические изделия, и постная продукция, широкое разнообразие сдобы, слоеных и сухаробараночных изделий, особое внимание уделяется элитным сортам хлеба.

Фото предоставлено ЗАО «Арзамасский хлеб»

В число потребителей нашей продукции входят люди разных возрастов, образовательного и культурного уровня, ценящие свое здоровье. Для производства наших изделий используется исключительно натуральное сырье, без химических добавок и ГМО, пагубно влияющих на здоровье людей.

ЗАО «Арзамасский хлеб» также акцентирует свое внимание на качественном обслуживании клиентов. Мы вкладываем душу в каждый продукт и от этого он ценнее вдвойне.

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