Роспотребнадзор Нижегородской области снял с продажи 243 килограмма молочной продукции

Управление Роспотребнадзора провело проверки молочной продукции в 620 нижегородских магазинах. Всего было исследовано порядка трех тысяч проб. Из них 400 проб было исследовано на соответствие санитарно-химическим показателям. Однако специалисты не нашли ничего опасного. Нет ни токсичных элементов (контаминированные химические загрязнители), ни антибиотиков, ни пестицидов, ни афлатоксинов, ни радионуклидов, ни ГМО.

По микробиологическим показателям специалисты исследования порядка 1,7 тысяч проб. И 3,5 процентов не отвечало требованиям. Изучение по физико-химическим показателям (жирность, влажность, показатели идентификации) проходили 727 проб. Из них 5,3 процентов не отвечало санитарно-гигиеническим требованиям. Кроме того, специалисты нашли фалисифицированную продукции. Таких оказалось 11 проб.

В результате с реализации было снято 128 партий молочной продукции - это свыше 0,24 тонн или 243 килограмма, и возбуждено 32 дела об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов составляет порядка 800 тысяч рублей.

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ МОЛОЧКУ

- Внимательно осматривайте продукцию при покупке. Обращайте внимание на целостность упаковки, вздутие. Вздутие может говорить о нарушениях условий хранения.

- Очень важно, чтобы вся продукция правильно хранилась, поэтому специалисты рекомендуют покупать продукцию только в магазинах, где она ранится в холодильниках.

-Ультрапастеризованные и стерилизованные продукты не следует хранить при температуре выше 25 градусов. После вскрытия их также необходимо хранить в холодильнике.

- На этикетке, помимо названия, должен указываться состав продукта, в том числе и наличие ГМО, масса или объем товара, дата производства и дата упаковки, если они отличаются по времени, срок годности и условия хранения. Также должно быть указано наименование и место нахождения изготовителя продукции и импортера.

ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ ИСПОРЧЕННЫЙ ТОВАР

В Роспотребнадзоре Нижегородской области рассказали, что если вы купили испорченный или некачественный товар, то имеете право потребовать от продавца поменять товар на качественный, соразмерно уменьшить цену или же отдать товары и потребовать вернуть уплаченные за него деньги. Кроме того, при возврате потребителю продавец не имеет права удерживать сумму за купленный продукт.

КСТАТИ

Информация о продукции, не соответствующей установленным требованиям размещена в Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей в разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям» (zpp.rospotrebnadzor.ru).