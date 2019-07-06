В Нижнем Новгороде закрасили граффити по мотивам фильма «Жмурки»

В Нижнем Новгороде закрасили граффити из серии «Детство перед телевизором», нарисованное известным уличным художником Славой Ptrk. На стене подстанции, располагающейся на улице Заломова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, были изображены герои мультфильма «Чип и Дейл» Вжик и Рокфор в образе героев фильма «Жмурки», который снимался в Нижнем Новгороде.

Картина появилась в конце мая. Но изображенное, видимо, понравилось не всем. После чего ее закрасили белой каской. И подстанция вновь стала такой же как все.

Нижегородцы неоднозначно оценили поступок собственников. Многие остались недовольны.

- Я, когда увидела, как двое парней рисовали эту картинку, сразу подумала, что закрасят. Не всем понятен смысл нарисованного, написала Елена Крылова. - Если бы нарисовали город, тогда бы не тронули.

- Вся грусть в том, что закрашивают эту красоту ДУКи по заявкам наших же с вами соотечественников. В местах, где это всех устраивает, картины живут годами, - считает Катерина Пелевина.

Однако были и те, кто посчитал белую стену более эстетичной.

- Вообще-то не всем нравится такое художество. Если это где-то в глухомани, то ладно, а в городе -не хотелось бы, - выразила свое мнение Лидия Бабенышева.