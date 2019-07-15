2019-07-15T10:50:33+03:00
Общество

Проект «Любимая марка-2019»: Нижегородский гуманитарно-технический колледж

Из наших стен выпустились уже несколько десятков студентов
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Фото предоставлено НГТКФото предоставлено НГТК
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Нижегородский гуманитарно-технический колледж был основан 15 лет назад. Он уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны, выпустив с красным дипломом не один десяток студентов.

Для нашего колледжа очень важно поддерживать связь с жителями Нижегородской области, особенно с молодыми и перспективными ребятами. Ежегодно мы устраиваем дни открытых дверей, где даем абитуриентам и их родителям уникальную возможность познакомиться с колледжем. В процессе встречи на вопросы отвечает директор ЧПОУ «НГТК», профессор Василий Владимирович Бугай, преподаватели и студенты.

Также мы активно посещаем выставки «Куда пойти учиться», которые проводятся для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов из всех районов области. Представители колледжа рассказывали об основных преимуществах данного учебного заведения: дистанционное обучение, востребованные специальности, практика с дальнейшим трудоустройством, прием без вступительных испытаний, получение диплома государственного образца, отсрочка от армии и т.д.

Нижегородский гуманитарно-технический колледж был основан 15 лет назад

Нижегородский гуманитарно-технический колледж был основан 15 лет назад

Мы не противопоставляем науки, мы их объединяем и успешно реализуем это сочетание на практике — в этом и заключается особенность нашего образовательного учреждения.

Девиз нашего колледжа – «Учение с увлечением!». Цифровизация – веление времени, цифровая экономика – будущее нашего региона, отмечается в Стратегии развития Нижегородской области на период до 2035 года. Нижегородский гуманитарно-технический колледж идет в ногу со временем – «цифра» здесь не только одно из направлений учебного плана. Информационные технологии лежат в основе самой организации учебного процесса. Компьютер профессора не заменит.

Кроме того, НГТК использует в своей образовательной деятельности уникальные технологии дистанционного обучения, не имеющие аналогов среди образовательных организаций среднего профессионального образования региона. Мы предлагаем обучение по самым востребованным и современным специальностям: «Дошкольное образование», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Прикладная информатика (по отраслям)», «Операционная деятельность в логистике», «Земельно-имущественные отношения», «Землеустройство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Право и организация социального обеспечения» и «Правоохранительная деятельность».

НГТК уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны, выпустив с красным дипломом не один десяток студентов.

НГТК уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны, выпустив с красным дипломом не один десяток студентов.

Наше образовательное учреждение одно из немногих в Нижнем Новгороде оборудовано доступной средой для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Строгий пропускной режим и современные условия обеспечения безопасности студентов и сотрудников. Большое внимание уделяется воспитательной работе и созданию надлежащего морально-психологического климата в коллективе для обеспечения эффективной образовательной среды. Особенно хочется выделить материально-техническое обеспечение учебного процесса, внедрение самых передовых технологий, приборов и инструментов, которые будут использовать наши выпускники в своей трудовой деятельности. Особую гордость Нижегородского колледжа составляют люди, которые объединены в сплоченный творческий коллектив с единой целью!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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