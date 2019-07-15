2019-07-15T09:26:39+03:00
Общество

Проект «Любимая марка-2019»: ООО «Камнеград Нижний Новгород»

Сеть розничных салонов по городу и области, оптовые продажи, партнерская сеть по продаже памятников, оград, изделий ритуального назначения
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Фото предоставленоООО «Камнеград Нижний Новгород»Фото предоставленоООО «Камнеград Нижний Новгород»
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Компания «Камнеград Нижний Новгород» существует на Российском рынке с 1999 года. За это время Производственная компания «Камнеград Нижний Новгород» прошла большой путь от маленькой торговой фирмы до одного из крупнейших производителей изделий из натурального камня. Камнеград Нижний Новгород – это сеть розничных салонов по городу и области, оптовые продажи, партнерская сеть по продаже памятников, оград, изделий ритуального назначения. Еще одним направлением нашей компании является изготовление столов, столешниц, подоконников, входных групп из гранита и мрамора.

Главное правило - индивидуальный подход к каждому клиенту. ПК «Камнеград Нижний Новгород» осуществляет производство на высококлассном оборудовании с применением минимальной доли ручного труда, что позволяет обеспечить высокое качество нашей продукции. Ежегодно наша продукция проходит сертификационные испытания в специализированных лабораториях России и имеет сертификаты соответствия продукции нормам безопасности и качества.

Главное наше достояние – это наши сотрудники! Талантливые, образованные, позитивные, целеустремленные - профессионалы своего дела! Мы ценим энтузиазм молодежи и бесценный опыт старшего поколения.

Фото предоставленоООО «Камнеград Нижний Новгород»

Фото предоставленоООО «Камнеград Нижний Новгород»

Компания «Камнеград Нижний Новгород» работает с государственными и общественными организациями, выполняет муниципальные проекты, такие как подземный переход на площади Минина и Пожарского, вечный огонь на пл. Маршала Жукова, аллея славы на площади Героев в Дзержинске, мемориальный комплекс в Ильиногорске, памятник к 100-летию создания в России военной разведки в Мулино.

Наша компания организовывает различные социальные проекты такие как «Достойная память», «Память героев», направленные на достойное увековечивание памяти Ветеранов Великой Отечественной войны и Тружеников тыла, забытых Нижегородских поэтов, невинно убиенных. Мы помогаем людям, находящимся в трудной жизненной ситуации достойно увековечить память. Мы помогаем людям достойно увековечить память.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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