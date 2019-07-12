Проект «Любимая марка-2019»: Сормовский хлеб

Компания «Сормовский хлеб» – это крупнейшее в Нижнем Новгороде и области хлебопекарное предприятие, торговая марка, которой доверяют покупатели. Продукция компании Сормовский хлеб – это вкусный, качественный, полезный продукт, за которым нижегородцы каждый день спешат в магазины.

- «Сормовский хлеб» - вкусный, качественный и безопасный! Потому что высокое качество хлеба может гарантировать только крупное производство, где соблюдаются технологии, осуществляется строгий контроль качества.

Фото предоставлено компанией «Сормовский хлеб»

- «Сормовский хлеб» – полезный. Создана линия «Здоровое питание» - объединившая хлеба, обогащенные полезными для здоровья ингредиентами, в которой люди разных поколений могут найти необходимый продукт для конкретной потребности: для роста организма, для сохранения и преумножения жизненных сил.

- Широкий ассортимент! Из множества хлебных, булочных, сдобных, слоеных или кондитерских изделий каждый покупатель может выбрать продукт на свой вкус, а также изделия разного веса, половинками или уже в нарезке.

- В компании «Сормовский хлеб» бережно хранят старинные традиции хлебопечения.

- Самое современное оборудование. За последние несколько лет в компании «Сормовский хлеб» провели масштабную модернизацию оборудования, начиная с установки новой системы приготовления ржаных заквасок до полной автоматизации всего производственного процесса.

Фото предоставлено компанией «Сормовский хлеб»

- Гарантия чистоты и безопасности. Современные производственные линии полностью автоматизированы: от подачи сырья до нарезки и упаковки, что позволило исключить контакт рук с продукцией. Фирменная упаковка с клипсой не только привлекательна и удобна, но и обладает лучшими сохранными потребительскими свойствами.

- В компании внедрена и сертифицирована система управления качеством. Входной контроль сырья, всего производственного цикла, а также контроль качества уже готовой продукции ежедневно осуществляет сертифицированная производственно-технологическая лаборатория. Предприятие имеет сертификат ГОСТ Р ИСО 22000-2007, подтверждающий соответствие стандартам системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП.

- Продукция компании «Сормовский хлеб» награждена медалями и дипломами российских и международных конкурсов, таких как «Лучший хлеб России», «100 лучших товаров России», «Золотая осень», «Продэкспо» и многих других. Продукция признана экологически чистой, безопасной и не содержащей искусственных компонентов и ГМО.

Выбирайте лучшее! Выбирайте «Сормовский хлеб».

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