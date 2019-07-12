2019-07-12T09:50:20+03:00
Общество

Проект «Любимая марка-2019»: Компания «Деликатный переезд»

Профессиональные услуги по организации квартирных и коттеджных переездов, переездов офисов и предприятий
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Фото предоставлено компанией «Деликатный переезд»Фото предоставлено компанией «Деликатный переезд»
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Компания «Деликатный переезд» - мувинговая компания, которая предоставляет профессиональные услуги по организации квартирных и коттеджных переездов, переездов офисов и предприятий, как по городу и области, так и в другие регионы, а также услуги хранения вещей, мебели, архива на складе на время переезда или ремонта.

«Деликатный переезд» работает на рынке мувинговых услуг с 2000 года и по праву считается лидером отрасли - мы первая российская компания, которая предоставляет профессиональные мувинговые услуги на основе разработанным нами стандартов качества услуг.

Фото предоставлено компанией «Деликатный переезд»

Фото предоставлено компанией «Деликатный переезд»

Нижегородское подразделение компании успешно трудится с 2006 года, организовав более 100тыс переездов.

Принцип работы компании «Деликатный переезд» ® - это оптимальное решение вопроса переезда квартиры, офиса, коттеджа, предприятия с последующей сборкой мебели независимо от объема, времени и расстояния.

Подробные консультации, четкое планирование перевозки, профессиональная организация, полная материальная ответственность, разумная стоимость и максимальный комфорт для Клиента - вот основополагающие нашей политики.

Фото предоставлено компанией «Деликатный переезд»

Фото предоставлено компанией «Деликатный переезд»

Основной приоритет для нас в работе - организация работы таким образом, что клиент минимально участвует в процессе переезда. Вам достаточно только позвонить нам и озвучить свои пожеланию - обо всех остальных деталях заботимся сами, чтобы переезд для Вас прошел максимально комфортно и приятно.

Ссылка на сайт, Вконтакте, Instagram, Facebook

Проголосуйте за компанию в проекте «Любимая марка», пройдя по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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