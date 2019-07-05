«На смену пошли»: Стая уток незаконно прошла через КПП Пешеланского гипсового завода

Вот уже второй день у нижегородских завсегдатаев социальных сетей только и разговоров, что о незаконном проникновении стаи уток на территорию Пешеланского гипсового завода. Забавное видео торжественного шествия пернатых через КПП вызвало настоящую бурю восторга у нижегородцев.

- Стая уточек спокойненько идёт по своим делам через КПП Пешеланского гипсового завода, - подписала свое видео в группе «Регион-52» нижегородка Елена Комиссарова. - Обычная привычная картина Пешеланского гипсового завода: мигрирующая стая уток идет с одного пруда на другой. Часть наиболее находчивых или сильных уток улетает, а другие, как эта стайка – просто тихо и мирно шествуют друг за другом и бегут к следующему пруду. Вот такой завод.

Всего за несколько часов видео набрало уже десятки тысяч просмотров. Пока одни пользователи восторгались утиной находчивостью, другие – заподозрили их в рейдерском захвате и даже…шпионской деятельности.

- Начальники с проверкой идут, - посмеялась Алена Хохрякова-Зинина.

- Может, раненого тащат – гипс накладывать, - предположил в ответ Эдуард Суровцев.

- Разведка! – заключил Александр Якунин.