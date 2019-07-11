Лето возвращается:Синоптики рассказали, когда ждать потепления

Нижегородцев, которые ждали жаркого июля, уже вторую неделю смывает холодными дождями. Температура воздуха днем порой падает до +13 градусов. «Комсомольская правда – Нижний Новгород» решила выяснить, кто виноват в резком похолодании и когда к нам вернется лето.

Куда делось лето

Начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева рассказала, что сейчас средняя температура воздуха у нас на один-четыре градуса ниже среднемесячных значений.

- На наши районы постоянно поступают прохладные воздушные массы от севера Атлантики, - объяснила Ольга Мокеева. - Они проходят путь через северную Европу, через Балтику на центр Русской равнины. Прохладный и влажный воздух несут атмосферные фронты, которые буквально наступающие друг другу на пятки. Через наши районы они смещаются, поэтому у нас так дождливо.

В результате на севере Нижегородской области уже выпала месячная норма осадков, а на юге – третья часть.

Виноваты в дождливой и холодной погоде циклоны, которые сформировались над Исландией.

- У нас был жаркий май и начало июня. Температура воздуха повышалась до +33 градусов. Такая аномальная жара – опасное природное явление. Но в этом мире все компенсируется, согласно третьему закону Ньютона: действие равно противодействию. Так произошло и у нас, - объяснила Ольга Мокеева. – Циклоны из Исландии очень быстро добрались до нас, поэтому в июле, когда должен быть максимальный прогрев, у нас похолодало.

Тепло придет и в ваш дом

Но холодные циклоны не вечны. По прогнозам синоптиков они отступят совсем скоро.

- Улучшение погоды намечается к воскресенью, - обрадовала Ольга Мокеева. – Конечно, не нужно ждать, что сразу будет +25 градусов. Такого не произойдет. Но небольшие грозовые дожди уже на фоне роста атмосферного давления пройдут лишь местами. Также и начало следующей рабочей недели встретит нижегородцев переменной облачностью, в отдельных районах пройдут редкие и небольшие дождики. Температура воздуха днем составит +20…+22 градуса.

А вот в последние дни июля вернется настоящее лето. Столбики термометров поднимутся до +25…+26 градусов, а в южных районах до +27 градусов. Ночью температура воздуха тоже вырастет и составит +13…+15 градусов. Потеплеет в Нижегородской области благодаря южным и юго-западным ветрам, которые придут к нам не с севера Европы, как раньше, а с юга Европы.

Теплым будет и начало августа. Однако не стоит забывать, что последний месяц календарного лета у нас, как правило, не очень жаркий. Синоптики и сейчас не прогнозируют превышения средних многолетних значений.

- Жарких дней по прогностическим расчетам не видно, но лето продолжается, и любое прояснение подтянет столбики термометров до более высоких значений, - приободрила читателей «Комсомолки» Ольга Мокеева.

Потеплеет и вода в нижегородских водоемах. Если сейчас ее температура составляет +15…+20 градусов, то в конце июля вода прогреется до +22 градусов.