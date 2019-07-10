«Все ради квартир»: Нижегородская ОПГ с участием полицейских выслушала приговор за убийства и похищения людей

Нижегородский суд вынес приговор в отношении десяти членов ОПГ, которые совершили преступления по статьям «Убийство двух и более лиц», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», «Похищение человека», «Вымогательство», «Мошенничество», «Кража», «Приведение в негодность нефтепроводов. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, в состав группы входили также и сотрудники полиции.

В 2015 году банда незаконно отобрала у 56-летнего нижегородца право собственности на его квартиру. А после того, как родственники мужчины обратились в правоохранительные органы, преступники нашли его и выбросили из окна больницы, в которой он лечился.

Еще двоих человек они похитили и тоже вымогали у него права собственности на жилье. При этом одного из потерпевших во время пыток они забили до смерти. В течение двух лет члены ОПГ похитили квартиры у семи человек, троих из которых они убили, а двоих – похитили. Ущерб от их действий достигает почти 11 миллионов рублей.

Помимо этого, летом 2016 года участковый полиции – один из преступников – вместе со своими подельниками незаконно совершил врезку в нефтепровод на территории Лысковского района, причинив ущерб в 28 миллионов рублей.

В отношении лидера банды и одного из участников уже вынесены обвинительные приговоры. Еще один из них объявлен в федеральный розыск.

Так, семеро подсудимых приговорены к лишению свободы на срок от 4,8 до 19 лет. Еще трое отделались условным сроком. Приговор не вступил в законную силу.