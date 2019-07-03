2019-07-03T14:34:09+03:00
Звезды

«Просто идеальная телом и душой»: Наталья Водянова показала поклонникам ноги и назвала свой вес

Длинные ноги супермодели вызвали настоящий фурор среди подписчиков
Василий КРОТОВ
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Наталья Водянова показала поклонникам ноги и назвала свой вес.Наталья Водянова показала поклонникам ноги и назвала свой вес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нежный золотистый загар длинных ног, розовые лучи рассветного солнца и набережная Сены – вот рецепт идеального снимка от супермодели Натальи Водяновой. Во время Парижской Недели моды красавица поднялась на рассвете и порадовала поклонников восхитительными кадрами.

- Рассвет во время Недели моды, - прокомментировала свой снимок сама супермодель.

Буквально за несколько часов фотография собрала больше 50 тысяч лайков. Впрочем, поклонников супермодели интересовал не рассвет и даже не Париж, а восхитительно длинные ноги Натальи. На фотографии они действительно кажутся бесконечными.

- Вот что такое реально красивые ноги, - прокомментировала пост oksanagusi.

- Ноооооги, больше ничего не вижу, - поддержали ее sestry_lariny.

- Ноги от ушей! Супер-красотка, - согласилась linda_rossia.

А вот некоторые поклонники пошли дальше - и помимо ног, заметили и другие замечательные качества супермодели.

natasupernovanatasupernova
Sunset o clock during fashion week
51947 отметок «Нравится»292 комментариевInstagram

- Боже, какая вы красивая - просто идеальная и телом, и душой! Я не могу насмотреться на это фото! Просто за душу берет! Обожаю вас, - восхищалась _tina_lii_

А вот Алиса Миленска даже решились задать Наталье один из самых животрепещущих вопросов:

- Наталья сколько вы весите? Мышцы накачали очень…

В ответ супермодель назвала заветную цифру – 58 килограммов. При ее росте в 176 сантиметров соотношение можно считать идеальным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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