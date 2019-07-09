2019-07-09T20:25:20+03:00
Общество

«Волшебное, энергетическое место»: Певица Катя Лель прогулялась по Нижнему Новгороду

Вместе с семьей на теплоходе она отправилась в Дивеево
Юлия ДАНЧЕНКО
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Певица Катя Лель прогулялась по Нижнему НовгородуПевица Катя Лель прогулялась по Нижнему НовгородуФото: СОЦСЕТИ
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Во время семейного путешествия на четырехпалубном теплоходе «Санкт-Петербург» певица Катя Лель побывала в Нижнем Новгороде. Вместе с дочкой и мужем она погуляла по Нижневолжской набережной, где дочка Эмилия успела покататься на гироскутере и познакомиться с нижегородскими мальчишками побывала. Также семья певицы побывала в Нижегородском кремле, после посещения которого Катя Лель рассказала своим подписчикам о месте силы в Нижнем Новгороде.

- Вот кремль Нижнего Новгорода, - указав на него, комментировала свою поездку Катя Лель. - Здесь есть уникальное место – пересечение Оки и Волги. Говорят, очень волшебное и энергетическое место.

Катя Лель на Чкаловской лестнице Фото: СОЦСЕТИ

Катя Лель на Чкаловской лестницеФото: СОЦСЕТИ

По Нижнему Новгороду певица с семьей гуляла в компании депутала Законодательного собрания Нижегородкой области Владислава Атмахова.

- С Катей мы знакомы давно и дружим уже четыре или пять лет, - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» Владислав Атмахов. - Она не первый раз приезжает в Нижний Новгород, и самое любимое место в городе – это возле памятника Чкалову, где можно спокойно постоять и посмотреть на Волгу и Оку.

По словам Владислава Атмахова, Кате Лель очень понравился новый стадион и отремонтированная набережная.

- Нижний Новгород с каждым разом становится все красивее и красивее, - передал слова певицы Владислав Атмахов.

После прогулки по городу Катя Лель вместе со своим мужем бизнесменом Игорем Кузнецовым и 10-летней дочерью снова сели на теплоход и отправились в Дивеево. На святой земле семья певицы тоже пробыла недолго, после чего отправилась обратно в Москву.

Во время путешествия Катя Лель также побывала в Мышкине Ярославской области, в самом Ярославле, Угличе и Костроме.

За все время путешествия знаменитую певицу никто не узнал, и Катя Лель спокойно могла гулять по улицам провинциальных городов и на территории Дивеевского монастыря.

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Катя Лель с семьей в Дивееве
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ИСТОЧНИК KP.RU

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