Медицинский центр «Радуга здоровья»
Медицинское учреждение участвует в номинации «Открытие года -2019».
Радуга Здоровья - многопрофильный медицинский центр, в котором можно провести лечение, обследование и профилактику различных заболеваний.
Медицинский центр расположен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, на улице Комсомольская, 2Б, в пяти минутах от станции метро Кировская.
Название нашего медицинского центра полностью отражает его содержание, так как охватывает большинство областей медицины, точно также как радуга содержит в себе все цветовые оттенки.
При медицинском центре работает первый и единственный в Нижнем Новгороде и Нижегородской области платный круглосуточный травмпункт.
Фото предоставлено медицинским центром «Радуга здоровья»
Здесь оказывают неотложную помощь при любых травмах, укусах животных и насекомых.
Контакты:
Наш адрес:
г. Нижний Новгород,
Автозаводский район,
ул.Комсомольская, 2Б.
Наши телефоны:
Медицинский центр
+7 (831) 216-16-93
Круглосуточный травмпункт
+7 (831) 216-16-94
Сайт: www.радугаздоровья.рф
Логотип медицинского центра «Радуга здоровья»
ИСТОЧНИК KP.RU