2019-07-09T17:48:37+03:00
Здоровье

Медицинский центр «Радуга здоровья»

Медицинское учреждение участвует в одной номинации
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено медицинским центром «Радуга здоровья»Фото предоставлено медицинским центром «Радуга здоровья»
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Медицинское учреждение участвует в номинации «Открытие года -2019».

Радуга Здоровья - многопрофильный медицинский центр, в котором можно провести лечение, обследование и профилактику различных заболеваний.

Медицинский центр расположен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, на улице Комсомольская, 2Б, в пяти минутах от станции метро Кировская.

Название нашего медицинского центра полностью отражает его содержание, так как охватывает большинство областей медицины, точно также как радуга содержит в себе все цветовые оттенки.

При медицинском центре работает первый и единственный в Нижнем Новгороде и Нижегородской области платный круглосуточный травмпункт.

Фото предоставлено медицинским центром «Радуга здоровья»

Фото предоставлено медицинским центром «Радуга здоровья»

Здесь оказывают неотложную помощь при любых травмах, укусах животных и насекомых.

Контакты:

Наш адрес:

г. Нижний Новгород,

Автозаводский район,

ул.Комсомольская, 2Б.

Наши телефоны:

Медицинский центр

+7 (831) 216-16-93

Круглосуточный травмпункт

+7 (831) 216-16-94

Сайт: www.радугаздоровья.рф

Страница в ВК.

Логотип медицинского центра «Радуга здоровья»

Логотип медицинского центра «Радуга здоровья»

ИСТОЧНИК KP.RU

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