«Этому захоронению 3,5 тысячи лет»: Уникальные археологические находки сделаны в Нижегородской области

Разбросанные по всему периметру фундаменты изб, глиняные горшки и изящные украшения – нижегородцы получили уникальную возможность увидеть своими глазами настоящее средневековое поселение рядом с деревней Кузнечиха. Однако как оказалось, это было только началом научных открытий – вскоре на территории поселения было обнаружено захоронение, которое датируется… XVII веком до нашей эры.

Первые находки

Распаханное вдоль и поперек поле ничем не отличалось от десятков таких же сельскохозяйственных угодий вплоть до 1996 года. Именно тогда здесь были сделаны первые находки.

Все находки в дальнейшем планируется передать в музей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В середине 90-х на этой территории были обнаружены фрагменты керамики, по которым удалось установить примерную датировку поселения. Ученые выделили два временных периода: XIII-XV и XVII-XIX века, - рассказывает начальник сектора охраны объектов археологического наследия управления охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Андрей Гонозов. – Сразу после этого данный участок был взят под государственную охрану как объект культурного наследия.

Обнаруженные тогда находки были переданы в местный музей, а про сам участок понемногу стали забывать. Пока недавно он не был передан под строительство нового административного здания банка. В соответствии с законодательством, перед началом строительных работ на выделенном участке должны быть проведены археологические раскопки. А уж если речь идет об объекте культурного наследия, то этому этапу уделяется особое внимание. И не зря.

По этим углублениям можно определить расположение зданий в средневековой деревне.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- По сути, после территории кремля это самые масштабные археологические раскопки на территории Нижегородской области, - пояснил Андрей Гонозов. – В научном мире этот объект называется «Селище Кухнечиха-3». Впервые поселение на этом месте возникло еще в древнерусский период. Потом оно было заброшено, а в XVIII веке люди снова здесь обосновались. Именно из этой деревеньки позднее выросла уже известная нижегородцам деревня Кузнечиха.

«Все дома располагались по периметру»

Общая площадь раскопок сейчас составляет около 2,5 тысяч квадратных метров. Известно, что на этой территории было разбросано как минимум 30 различных объектов.

- Сейчас мы имеем полное представление о том, как выглядела эта средневековая деревня: где находились хозяйственные постройки, где – избы, где – дворы, - рассказывает руководитель работ, сотрудник Института археологии РАН Сергей Милованов. – Все дворы на этом участке располагались по периметру, а в центре оставалась свободная незастроенная площадь. Не исключено, что эта территория отводилась для скота.

Все эти предметы были обнаружены в захоронении, которому исполнилось уже больше 3,5 тысяч лет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Впрочем, эти раскопки ценны не только остатками сооружений. По обнаруженным находкам можно составить полное представление о жизни наших средневековых предков: домашняя утварь, украшения, фрагменты вооружения и даже предметы культа.

- Здесь найден целый комплекс средневековых вещей: наконечник копья, удила, ножи, точильные камни для ножей, фрагменты топора и железные накладки для ремня, - рассказывает Сергей Милованов. - Это свидетельствует о том, что здесь жил довольно-таки статусный нижегородец, потому что простые крестьяне не имели ремней, украшенных накладками.

Древнее захоронение

Однако настоящей жемчужиной этих раскопок стало древнее захоронение XVII века до нашей эры. По самым скромным подсчетам, его возраст перевалил за 3,5 тысячи лет.

- Единственное, что мы сейчас можем точно утверждать, это то, что это захоронение принадлежало мужчине, - объясняют археологи. - Об этом мы можем судить по обнаруженным в его могиле остаткам каменного топора. Также при нем были найдены лепные сосуды, украшенные вдавленными узорами. Каково их предназначение, остается только догадываться – либо они предназначались для приема пищи, либо использовались в ритуальных целях.

На месте раскопок археологи будут работать еще около двух недель.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Захоронения бронзового века сами по себе являются довольно редкими. С помощью современных технологий их и вовсе почти не исследовали.

- Масштабные исследования этих памятников проводились примерно 30-40 лет назад, - объясняет Сергей Милованов. – Тогда применение лабораторных методов было гораздо более ограниченным. Сейчас по грунту мы можем определить состояние памятника, по зубам – пищевые предпочтения. В будущем все эти исследования позволят получить более детальную и яркую картину жизни населения в этом регионе.