В РПЦ прокомментировали передачу им нижегородского Острога
Градозащитница Нижнего Новгорода Анна Давыдова на своей страничке в социальной сети рассказала, о том, что Острог может быть передан в собственность РПЦ.
- Нижегородцы, как вы отнесетесь к тому, что Острог, как имущество, полностью будет передан РПЦ? Говорят, дело нескольких месяцев, - спросила она своих подписчиков.
После чего посыпались негативные комментарии.
- Ну я могу понять - церкви, отнятые вернуть, ну когда-то принадлежавшие церкви здания, со скрипом, но ок. Но Острог-то с какого перепугу, объясните мне? – написала Анна Акилова.
- А в связи с чем? Тюрьмы проходили по ведомству МВД при царе, - напомнил Максим Прытков.
- Как в Средневековье будут церковные застенки? – предположил Алексей Волков.
После яростных обсуждений в дискуссию вступила и Церковь.
- Епархия имела намерение вернуть и отреставрировать лишь храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость», который находится на территории Острога. О передаче всего комплекса не может быть и речи, - прокомментировал пресс-секретарь Нижегородской епархии Алексей Пестрецов.
ИСТОЧНИК KP.RU