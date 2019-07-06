2019-07-06T16:09:10+03:00
Общество

В РПЦ прокомментировали передачу им нижегородского Острога

Историческое здание ждет окончательного решения
Юлия ДАНЧЕНКО
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В РПЦ прокомментировали передачу им нижегородского ОстрогаВ РПЦ прокомментировали передачу им нижегородского ОстрогаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Градозащитница Нижнего Новгорода Анна Давыдова на своей страничке в социальной сети рассказала, о том, что Острог может быть передан в собственность РПЦ.

- Нижегородцы, как вы отнесетесь к тому, что Острог, как имущество, полностью будет передан РПЦ? Говорят, дело нескольких месяцев, - спросила она своих подписчиков.

После чего посыпались негативные комментарии.

- Ну я могу понять - церкви, отнятые вернуть, ну когда-то принадлежавшие церкви здания, со скрипом, но ок. Но Острог-то с какого перепугу, объясните мне? – написала Анна Акилова.

- А в связи с чем? Тюрьмы проходили по ведомству МВД при царе, - напомнил Максим Прытков.

- Как в Средневековье будут церковные застенки? – предположил Алексей Волков.

После яростных обсуждений в дискуссию вступила и Церковь.

- Епархия имела намерение вернуть и отреставрировать лишь храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость», который находится на территории Острога. О передаче всего комплекса не может быть и речи, - прокомментировал пресс-секретарь Нижегородской епархии Алексей Пестрецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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