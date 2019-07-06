Прогноз погоды на выходные 6-7 июля 2019 года в Нижнем Новгороде: дожди и грозы

Погода в выходные в Нижнем Новгороде совсем не летняя. Несмотря на то, что на календаре уже июль, по данным Gismeteo, на улице будет дождливо и прохладно.

В субботу, 6 июля, будет облачно, но порой солнышко все же будет выглядывать. Температура воздуха днем составит +15…+19 градусов. Во второй половине дня, примерно после 15.00, начнется дождь, который продлится до следующего дня. При этом к ночи дождь усилится, а температура воздуха упадет до +13 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 3-5 м/с, при порывах до 12 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт.ст.

В воскресенье, 7 июля, целый день будет идти дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +12…+16 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Ветер поменяет свое направление на юго-западный, а во второй половине дня на западный. Он будет дуть со скоростью 3-5 м/с, при порывах до 13 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт.ст.