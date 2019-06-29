«Пункт назначения»: фура протаранила восемь автомобилей на трассе в Нижегородской области

Жуткая авария произошла в субботу, 29 июня 2019 года, в районе села Богоявление в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области – там столкнулось сразу несколько автомобилей. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

По предварительным данным, виновником ДТП стала фура – по неустановленным пока причинам водитель большегруза Mercedes выехал на встречную полосу, где «собрал» восемь автомобилей.

- Водитель фуры либо уснул, либо тормоза отказали, у него помехи никакой не было, почему его вынесло на встречку, непонятно, все, как в страшных фильмах, его сложило и начал машины собирать, - рассказал Рустам Озманян.

- Его начало заносить еще за поворотом, просто понесло из-за дождя. Мы с белым «мерсом» вовремя обогнали на мосту «газон» с дровами», черный «мерс», что был за мной, уже не успел, за ним ДПС, «Гранта» и «Нексия», - поделился Сергей Сорокин.

- Пункт назначения, - заметила Катерина Митрохина.

Каким-то чудом в аварии обошлось без погибших – по крайней мере, информации о жертвах пока нет. Но известно, что как минимум пять человек получили ранения. Обстоятельства и подробности ДТП в настоящее время устанавливаются.