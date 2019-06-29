Первый международный фестиваль искусств «Стрелка» открылся на территории комплекса пакгаузов

Первый международный фестиваль искусств «Стрелка» открылся на территории исторического комплекса пакгаузов в Нижнем Новгороде в пятницу, 28 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В первый же день, несмотря на ливень, фестиваль собрал полный зал гостей.

- Мы долго думали, где делать этот фестиваль, и решили, что правильно будет проводить его именно здесь, несмотря на всю сложность ведения open air. Стрелка является знаковым местом для Нижнего Новгорода. После того, как здесь долгое время процветала торговля, территория была символом индустриальной культуры, теперь мы хотим, чтобы Стрелка стала символом культуры и высокого искусства, - обратился к гостям куратор фестиваля Алексей Трифонов, открывая первый гала-концерт.

Чтобы укрыть гостей фестиваля от дождя, на конструкции пакгаузов была смонтирована временная крыша, а от ветра спасали боковые защиты. Кроме того, были подготовлены тепловые пушки и пледы.

В рамках первого международного фестиваля искусств на территории пакгаузов проходят гала-концерты с участием оперных звезд – в том числе артистов из Греции, Аргентины и Белоруссии. Артисты исполнят арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Сен-Санса и Бизе.

Напомним, в последние выходные июня на месте слияния Оки и Волги состоятся два масштабных события в сфере культуры. 29 июня на территории исторического комплекса пакгаузов пройдет вручение федеральной премии «Инновация-2019», а 30 июня - еще один гала-концерт в рамках первого международного фестиваля искусств.