«Первого ребенка она изрезала, а второго – смыла в унитаз»: Серийную убийцу детей задержали под Нижним Новгородом

«Останки ребенка нашли в мусорном баке»

Жительница Красных Баков Елизавета Викторова (имя героини изменено – прим. Ред.) с самого детства заметно отличалась от одноклассников. Еще в детском доме она научилась приспосабливаться и никогда не отказывалась доносить на друзей.

- Можно сказать, что в школе она была изгоем, - вспоминают одноклассники Елизаветы. – Вечно про всех все разнюхивала, а потом разносила сплетни. За это ее, кстати, частенько поколачивали в школе. А сдать сдачу она не могла – слабая была.

Дурная слава, закрепившаяся за девочкой, с годами только крепла. В старших классах к репутации доносчицы добавились слухи о ее слишком фривольном поведении в отношении с мальчиками – дескать, говорить «нет» девушка не умеет.

- Не успели мы закончить школу, как она уже забеременела, - вспоминают одноклассники. – Причем поначалу пыталась свалить всю ответственность на одного из мальчиков в нашем же детском доме. Якобы он ее где-то зажал и изнасиловал. Однако потом выяснилось, что он был не при чем – ребенка она прижила от какого-то взрослого мужика.

Что стало с тем ребенком, история умалчивает. Одни говорят, что малыша забрали на усыновление, другие – что ребенок родился мертвым. Впрочем, сама Елизавета о его потере не сожалела. Уже через несколько лет она снова стала матерью, и об этом случае уже узнал весь Краснобаковский район.

В первый раз девушка изрезала ребенка на части.Фото: СОЦСЕТИ

- Училась она в коррекционной школе, а вскоре после ее окончания угодила в психиатрическую больницу, - рассказывает знакомая Елизаветы Виктория М. (имя героини изменено – прим. Ред.) – Я уж не знаю, какой у нее был диагноз. Но продержали ее там довольно долго. Выпустили только в 2015 году, и она тут же снова забеременела.

К ужасу всех своих знакомых, новорожденного сына Елизавета спустя несколько дней после родов заколола ножом в живот и изрезала на части. Позднее останки малыша обнаружили в мусорном контейнере.

- Конечно, поначалу она все отрицала, но следствие доказало, что убийцей была именно она, - рассказывают знакомые девушки. – После этого она пропала на несколько лет – видимо, сидела в тюрьме. Мы уж думали, что она там с концами – кто бы после такого стал возвращаться в родной поселок? Но нет. Недавно она снова объявилась.

«Жизнь налаживается»

Конечно, местные жители к девушке с криминальным прошлым относились настороженно. Однако она всех и каждого уверяла, что чиста перед законом, как стеклышко.

- Это все слухи: никакого ребенка я не убивала и в тюрьме не была, - убеждала она знакомых. – Все это время просто жила в лагере!

Впрочем, что это за лагерь, где взрослых женщин держат годами, Елизавета не поясняла. Вместо этого она с упоением расписывала свои успехи и наладившуюся жизнь.

- У меня все прекрасно, - рассказывала она друзьям. – Я работаю, хорошо зарабатываю. А недавно встретила мужчину своей мечты – мы с ним собираемся пожениться. Он меня так любит – души во мне не чает. Я, кстати, уже беременна.

Что из этого - правда, а что – выдумки больного воображения, знакомые только гадали. Однако вскоре выяснилось, что «хорошо зарабатывает» она уборщицей в местных гостиницах.

- Конечно, мы знали, что она была судима за убийство ребенка, - рассказывают хозяева гостиницы. – Но все-таки решили дать ей шанс – она же уверяла, что решила исправиться.

То, что Елизавета снова беременна, поначалу никто из них даже не догадывался. Но со временем она стала все чаще надевать просторные балахончики, а потом ее формы округлились настолько, что скрыть беременность было уже невозможно. Зная о ее проблемах с законом, руководство гостиницы старалось следить за ней в оба. Но в итоге так и не уследило.

- Утром 23 июня я заметил, что у нее пропал живот, - рассказывал директор гостиницы Андрей Оленев сотрудникам полиции. – Я, конечно, тут же начал ее расспрашивать, куда делся ребенок и что произошло.

В ответ Елизавета не стала отпираться, а честно призналась, что…ребенка смыла в унитаз. Вот только малыш оказался слишком большим и застрял в трубе.

- Я ее родила ночью одна в туалете, - рассказывала девушка. – Она уже родилась мертвой, честное слово. Я только перерезала пуповину, и смыла труп в унитаз.

«Телесных повреждений не обнаружено»

В ходе проверки ее слова полностью подтвердились – в гофре унитаза действительно был обнаружен труп новорожденной девочки весом 1,5 килограмма.

- Это какой-то кошмар – она настоящая серийная убийца, - ахают знакомые девушки. – Первого ребенка она изрезала, а второго – смыла в унитаз.

Первым забил тревогу директор гостиницы, увидевший, что у девушки пропал живот.Фото: СОЦСЕТИ

Было ли это убийством или малышка действительно родилась мертвой, сотрудникам правоохранительных органов только предстоит выяснить.

- 23 июня в Семеновский следственный отдел поступило сообщение о смерти новорожденного ребенка. Следователи выехали на место и организовали доследственную проверку, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – При осмотре места происшествия каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти младенца, не зафиксировано. Девочка родилась в гостинице, расположенной на 137-м километре автодороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров. В этой гостинице работала ее 25-летняя мать. Для установления причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.