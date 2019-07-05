Опубликован «желтый билет» нижегородской ярмарочной проститутки начала XX века

Нижегородцы активно обсуждают в социальных сетях регистрационный («желтый») билет ярмарочной проститутки, который выдавался «ночным бабочкам» в 1905 году. При наличии этого документа женщины официально могли проживать и работать в Нижегородской ярмарке и Нижнем Новгороде.

«Желтый билет» нижегородской ярмарочной проституткиФото: СОЦСЕТИ

Фотографию «желтого билета» выложила на своей странице в Facebook экс-глава приволжской столицы Елизавета Солонченко.

- Немного о неоднозначной стороне легендарной Нижегородской ярмарки. На фото – регистрационный билет ярмарочной проститутки. Логика государства ясна – если не можешь остановить процесс, лучше попытаться его возглавить и контролировать. В принципе, тем же руководствуются и страны, в которых легализованы лёгкие наркотики. И это, надо сказать, как правило далеко не самые последние с точки зрения уровня жизни страны, - высказалась она.

В конце поста Солонченко обратилась к нижегородцам с вопросом – «Как думаете, какой подход более эффективный – идущий на уступки или запрещающий?».

- Без справки ты никто! Еще бы конкурсы учредить и смотры! И общественный совет по выдаче и зачислению, - написал в комментариях Владимир Терехов.

- Ни уступок, ни запретов, сплошное присутствие неожиданной романтической и страстной любви, - предположил Сергей Пащенко.

- Ярмарка, в санитарно-гигиеническом смысле, была настоящей катастрофой для города. Люди приезжали из эпидемически неблагоприятных регионов. Завозились все возможные инфекции. Нужны были меры контроля. Они были абсолютно оправданы, - высказался Igor Sh.

- Тут вообще всё сложно( вроде и люди некоторые не осознают последствий своих действий (понимают потом, да поздно). Вроде и ошибки - часть личного дела каждого, без горя не знали бы радости. Запретишь - и накопится, прорвет и затопит. Уступишь - и будут необратимые последствия, - рассуждает Полина Мазаева.

СПРАВКА КП

«желтый билет» - документ, выдававшийся в царской России проституткам взамен паспорта. Официальное название - заменительный билет. Он давал женщине право легально заниматься проституцией, работая в борделе. К заменительному билету прилагался медицинский билет, где ставились отметки о медицинском осмотре и уплате государственной пошлины.