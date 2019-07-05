Десять новичков пополнили состав ФК «Нижний Новгород»

В четверг, 4 июля, футбольный клуб «Нижний Новгород» представил болельщикам десять новых игроков, которые будут выступать за команду в ближайшем сезоне 2019/2020. Об этом сообщается на официальном сайте ФК «НН».

Итак, состав команды пополнили:

- № 88 - вратарь Виталий Шильников (21 год). Выступал за юношескую сборную России, «Крылья Советов-мол.», «Крылья Советов-2» (Самара), ФК «Тюмень» и ФК «Сызрань-2003» (Сызрань);

- №29 - защитник Владимир Хозин (30 лет). Выступал за ФК «Ростов», «Москва», «Крылья Советов» (Самара), «Торпедо» (Москва), «Алания» (Владикавказ), «Урал» (Екатеринбург), вторую сборную России;

- №58 - защитник Илья Зуев (25 лет). Выступал за «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Томь» (Томск), «Урожай» (Краснодар), юношескую и молодежную сборные России;

- № 87 - защитник Юрий Лебедев (32 года). Выступал за юношескую и молодежную сборные России, «Зенит» (Санкт-Петербург), «Носту» (Новотроицк), «Балтику» (Калининград), «Спартак-Нальчик», «Петротрест» (Санкт-Петербург), «Салют» (Белгород), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Луч-Энергию» (Владивосток), «Балтику» (Калининград), «Мордовию» (Саранск);

- №8 – полузащитник Иван Чудин (29 лет). Выступал за ФК «Урал» (Екатеринбург), «Горняк» (Учалы), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), «Волга» (Ульяновск), «Тюмень» (Тюмень);

- №11 – полузащитник Александр Сергеев (21 год). Выступал за «Краснодар-мол.», «Краснодар-2» и ульяновскую «Волгу»;

- №20 – полузащитник Павел Комолов (30 лет). Выступал за молодежный состав питерского «Зенита», молодежную сборную России, вильнюсский «Жальгирис» (стал чемпионом Литвы-2013), ФК «Белхатув» (Польша), «Верия» (Греция), «Амкар» (Пермь), «Енисей» (Красноярск);

- №61 – полузащитник Александр Ставпец (30 лет). Выступал за юношескую и молодежную сборные России, молодежный состав волгоградского «Ротора», ФК «Ростов», «Москва», «Крылья Советов» (Самара), «Урал» (Екатеринбург), «Ротор» (Волгоград), «Тюмень», «Томь» (Томск);

- №7 – нападающий Артем Максименко (21 год). Выступал за «Ростов-мол.» (Ростов-на-Дону), «Спартак» (Джанкой), «Арсенал-мол.» (Тула);

- № 97 – нападающий Игор Портнягин (30 лет). Выступал за ФК «Союз-Газпром» (Ижевск), «Рубин» (Казань), «Спартак-Нальчик», «Томь» (Томск), «Крылья Советов» (Самара), «Локомотив» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «Химки», «Балтика» (Калининград), молодежную и национальную сборные России.

Напомним, а прошлом сезоне футбольный клуб «Нижний Новгород» лишился возможности выступить в российской премьер-лиге в следующем сезоне. В двух стыковых матчах наш клуб сражался с самарскими «Крыльями советов» - первый матч проиграли со счетом 3:1, а второй выиграли - 1:0. Следующий сезон команда проведет в футбольной национальной лиге.