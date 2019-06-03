2019-06-03T10:19:51+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» обыграл «Крылья советов», но не прошел в Премьер-лигу

Решающий матч прошел в Самаре 2 июня
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Виталий СмирновФото: Виталий СмирновФото: СОЦСЕТИ
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Футбольный клуб «Нижний Новгород» лишился возможности выступить в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. В двух стыковых матчах наш клуб сражался с самарскими «Крыльями советов».

Первая встреча команд прошла 30 мая на стадионе «Нижний Новгород», построенном в преддверии чемпионата мира по футболу. После финального свистка команды разошлись при счете 3:1 в пользу «Крыльев советов».

Второй стыковый матч состоялся на самарском стадионе в воскресенье, 2 июня. Единственный гол в самом конце первого тайма с пенальти забил Даниил Фомин.

Несмотря на то, что футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу, побороться в Российской Премьер-лиги он не сможет, так как нужно было забить не менее трех голов. Следующий сезон команда проведет в Футбольной национальной лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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