«Натали меняет профессию»: Наталья Водянова освоила секреты пчеловодства
Известная своим безукоризненным стилем и удивительным шармом супермодель Наталья Водянова предстала перед своими поклонниками в необычном образе – с сотами и в костюме пчеловода.
- Не волнуйтесь, пчелы счастливы, - шутливо обыграла известную фразу модель. – Спасибо за невероятное маленькое приключение, обучение секретам меда черных пчел и стоящим за ним мастерством. Он удивительный на вкус! Маленькая пчела человека большому уму учит (пословица). Спасибо, дорогие сотрудники и чёрные пчелы guerlain за посвящение в таинство мёда и его пользы для красоты и здоровья.
Этот снимок хоть и резко выделяется среди остальных фотографий модели, но пришелся по вкусу всем подписчикам.
- Ничего себе скафандр, для выходов в открытый пчелокосмос, - пошутила su50.
- Натали меняет профессию, - отметила alenakerimhanova. - Или нет: открывает свое истинное лицо. Теперь мы знаем, кто ты! Пчеловод.
- Молодцом, Наташ, - порадовалась за супермодель kostarell. - Природа и животный мир - самое настоящее на этой планете.
ИСТОЧНИК KP.RU