«Натали меняет профессию»: Наталья Водянова освоила секреты пчеловодства

Известная своим безукоризненным стилем и удивительным шармом супермодель Наталья Водянова предстала перед своими поклонниками в необычном образе – с сотами и в костюме пчеловода.

- Не волнуйтесь, пчелы счастливы, - шутливо обыграла известную фразу модель. – Спасибо за невероятное маленькое приключение, обучение секретам меда черных пчел и стоящим за ним мастерством. Он удивительный на вкус! Маленькая пчела человека большому уму учит (пословица). Спасибо, дорогие сотрудники и чёрные пчелы guerlain за посвящение в таинство мёда и его пользы для красоты и здоровья.

Этот снимок хоть и резко выделяется среди остальных фотографий модели, но пришелся по вкусу всем подписчикам.

- Ничего себе скафандр, для выходов в открытый пчелокосмос, - пошутила su50.

natasupernova Don t worry, bee happy thank you for an incredible little adventure @guerlain and teaching me the secrets of your black bee honey and the mastery behind it, it tastes and feels amazing #guerlainforbees Маленькая пчела человека большому уму учит (пословица). спасибо дорогие сотрудники и чёрные пчелы @guerlain за посвящение в таинство мёда и его пользы для красоты и здоровья #секретыпчеловодства

- Натали меняет профессию, - отметила alenakerimhanova. - Или нет: открывает свое истинное лицо. Теперь мы знаем, кто ты! Пчеловод.

- Молодцом, Наташ, - порадовалась за супермодель kostarell. - Природа и животный мир - самое настоящее на этой планете.