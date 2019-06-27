2019-06-27T16:38:39+03:00
Звезды

«Натали меняет профессию»: Наталья Водянова освоила секреты пчеловодства

Чтобы подружиться с пчелами, супермодель облачилась в специальный костюм
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Натали меняет профессию»: Наталья Водянова освоила секреты пчеловодства«Натали меняет профессию»: Наталья Водянова освоила секреты пчеловодстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известная своим безукоризненным стилем и удивительным шармом супермодель Наталья Водянова предстала перед своими поклонниками в необычном образе – с сотами и в костюме пчеловода.

- Не волнуйтесь, пчелы счастливы, - шутливо обыграла известную фразу модель. – Спасибо за невероятное маленькое приключение, обучение секретам меда черных пчел и стоящим за ним мастерством. Он удивительный на вкус! Маленькая пчела человека большому уму учит (пословица). Спасибо, дорогие сотрудники и чёрные пчелы guerlain за посвящение в таинство мёда и его пользы для красоты и здоровья.

Этот снимок хоть и резко выделяется среди остальных фотографий модели, но пришелся по вкусу всем подписчикам.

- Ничего себе скафандр, для выходов в открытый пчелокосмос, - пошутила su50.

natasupernovanatasupernova
Don t worry, bee happy thank you for an incredible little adventure @guerlain and teaching me the secrets of your black bee honey and the mastery behind it, it tastes and feels amazing #guerlainforbees Маленькая пчела человека большому уму учит (пословица). спасибо дорогие сотрудники и чёрные пчелы @guerlain за посвящение в таинство мёда и его пользы для красоты и здоровья #секретыпчеловодства
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- Натали меняет профессию, - отметила alenakerimhanova. - Или нет: открывает свое истинное лицо. Теперь мы знаем, кто ты! Пчеловод.

- Молодцом, Наташ, - порадовалась за супермодель kostarell. - Природа и животный мир - самое настоящее на этой планете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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