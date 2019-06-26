2019-06-26T17:49:10+03:00
Общество

Жители Нижнего Новгорода увидели гонки RedBullAirRace глазами пилотов

Этап знаменитых авиагонок в Казани посетило несколько сотен нижегородцев
Андрей ВОВК
Поделиться:
14 пилотов участвовали в авиагонках14 пилотов участвовали в авиагонках
Изменить размер текста:

Что нужно, чтобы прекрасно провести выходные? Хорошая погода, красивый город и увлекательные мероприятия. Все это сложилось 15-16 июня в Казани, где проходил российский этап чемпионата по аэробатике RedBullAirRace. К сожалению, авиагонки проходят не в Нижнем Новгороде, хотя они прекрасно смотрелись бы над нашей стрелкой Волги и Оки. Но расстояния для нижегородцев не стало препятствием – многие поехали на выходные в соседнюю республику. Тем более, что один из партнеров мероприятия – компания Tele2 – подготовила для своих абонентов множество «ништяков» и «плюшек», как выражается современная молодежь.

RedBullAirRace – это профессиональные авиагонки на небольших самолетах. В рамках чемпионата, этапы которого проходят в разных странах с 2003 года, лучшие пилоты легкомоторных самолетов состязаются в скорости и мастерстве прохождения специальных низковысотных трасс. Пилоты на сверхманевренных самолетах по очереди проходят на время воздушную трассу – в Казани она находилась прямо над рекой Казанкой. Трассу видно с разных берегов, так как она обозначена 25-метровыми воротами. Пилоты на скорости до 370 километров в час должны пройти трассу с определенными условиями, например, ворота проходят строго горизонтально - за этим внимательно следят судьи. Собственно, кто покажет лучшее время, тот и выходит в финал. Очень важно также не получить штрафные секунды за неправильное прохождение.

В этом году в гонке в категории Master участвовало 14 человек. И это профессионалы своего дела. Например, Кристиан Болтон раньше возглавлял чилийскую пилотажную группу «Соколы», Майкл Гулиан – почетный член группы высшего пилотажа ВМС США «Голубые ангелы», Франсуа Ле Во – заслуженный летчик-истребитель Франции, Бен Мерфи – бывший командир пилотажной группы «Красные стрелы» ВВС Великобритании, Мартин Шонка – победитель прошлого года – бывший пилот самолета-истребителя ВВС Чехии. Правда, в этом году на этапе в Казани победил чемпион 2017 года японец Ёсихидэ Муроя.

Победитель этапа в Казани японец Ёсихидэ Муроя

Победитель этапа в Казани японец Ёсихидэ Муроя

Финальные гонки проходили в воскресенье в обед, а утром Tele2 организовала для журналистов со всего ПФО и центральных регионов России выезд на аэродром. Представителям СМИ показали, как готовят самолеты к гонкам, можно было пообщаться с пилотами, сфотографироваться с ними, посмотреть, в каких условиях базируются команды.

Журналисты на аэродроме

Журналисты на аэродроме

Непосредственно на площадке была организована трансляция с комментариями на огромном экране, зоны развлечений, фудкорты. Больше всего, пожалуй, повезло абонентам Tele2, у которых была возможность купить билет на мероприятие со скидкой и посмотреть на гонки с самого выгодного ракурса. В двухэтажном павильоне мобильного оператора гости смогли увидеть гонку глазами пилотов с помощью VR-технологии и быстрого 4G-интернета. На площадке Tele2 также работала специальная открытая студия, где абоненты могли наблюдать гонку в удобных шезлонгах, рассматривать самолеты крупным планом через бинокли и даже собирать автографы пилотов во время автограф-сессий. А те, кто не смог попасть на соревнования, благодаря 4G-трансляции от Tele2 могли увидеть в соцсетях прямые репортажи из самолетных боксов и интервью с пилотами и спортсменами. За два дня эту трансляцию посмотрели более двух миллионов человек.

Онлайн-студия Tele2

Онлайн-студия Tele2

Гонка глазами пилотов с помощью VR-технологии

Гонка глазами пилотов с помощью VR-технологии

Посмотреть на авиагонки в Казань приехал также генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. Перед финальными полетами он встретился с журналистами и рассказал о партнерстве компании с проектом.

- Поддержка таких мероприятий, как RedBullAirRace — часть нашей стратегии «Другие правила». Реализуя ее, мы становимся для абонента не просто оператором связи, а выгодным партнером, который поддерживает их стиль жизни. Самое главное для нас в этой интеграции – сделать мероприятие для наших абонентов еще более насыщенным и комфортным, привнести в гонку «другие правила» и, конечно же, продемонстрировать возможности нашего быстрого интернета, - рассказал Сергей Эмдин.

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна засматриваться как преступление
Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Новости 24
56 миллионов рублей будут выделены на реконструкцию парка Победы
Фестиваль футбола пройдет на площадке рядом со стадионом «Нижний Новгород» 6 июля
Всероссийский форум «Производительность 360» пройдет в Нижнем Новгороде в начале июля
Новую дорогу к деревне Кипрево построили в Городецком районе
Гроза обрушится на Нижегородскую область в ближайшие часы
Благоустройство Светлоярского парка завершено на 20%
Третий офис МФЦ откроется в Дзержинске 27 июня
Подрядчика по капремонту дома в Нижнем Новгороде подозревается в хищении 300 тысяч рублей
ФК «Нижний Новгород» представил трех новых игроков
В Нижнем Новгороде завершились Всероссийские соревнования по регби-15 среди юношей
Глеб Никитин примет участие в заседании Госсовета 26 июня
Дорогу около дома №304Б на Московском шоссе заасфальтируют после жалоб жителей
17-летний Дима Захаров пропал в Нижнем Новгороде
Ярмарки вакансий будут работать в Нижегородской области до 11 июля
В Кстове состоялось торжественное закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1»
Минсоцполитики Нижегородской области купит 14 квартир для детей-сирот
ГЖИ оштрафовала регоператоров за плохое содержание контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора
Нижегородские выпускники получили золотые медали
Нижегородцы завоевали три золота, серебро и бронзу на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту
Названы кандидаты от ЛДПР на довыборы в ЗСНО и думу Нижнего Новгорода