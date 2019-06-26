Жители Нижнего Новгорода увидели гонки RedBullAirRace глазами пилотов

Что нужно, чтобы прекрасно провести выходные? Хорошая погода, красивый город и увлекательные мероприятия. Все это сложилось 15-16 июня в Казани, где проходил российский этап чемпионата по аэробатике RedBullAirRace. К сожалению, авиагонки проходят не в Нижнем Новгороде, хотя они прекрасно смотрелись бы над нашей стрелкой Волги и Оки. Но расстояния для нижегородцев не стало препятствием – многие поехали на выходные в соседнюю республику. Тем более, что один из партнеров мероприятия – компания Tele2 – подготовила для своих абонентов множество «ништяков» и «плюшек», как выражается современная молодежь.

RedBullAirRace – это профессиональные авиагонки на небольших самолетах. В рамках чемпионата, этапы которого проходят в разных странах с 2003 года, лучшие пилоты легкомоторных самолетов состязаются в скорости и мастерстве прохождения специальных низковысотных трасс. Пилоты на сверхманевренных самолетах по очереди проходят на время воздушную трассу – в Казани она находилась прямо над рекой Казанкой. Трассу видно с разных берегов, так как она обозначена 25-метровыми воротами. Пилоты на скорости до 370 километров в час должны пройти трассу с определенными условиями, например, ворота проходят строго горизонтально - за этим внимательно следят судьи. Собственно, кто покажет лучшее время, тот и выходит в финал. Очень важно также не получить штрафные секунды за неправильное прохождение.

В этом году в гонке в категории Master участвовало 14 человек. И это профессионалы своего дела. Например, Кристиан Болтон раньше возглавлял чилийскую пилотажную группу «Соколы», Майкл Гулиан – почетный член группы высшего пилотажа ВМС США «Голубые ангелы», Франсуа Ле Во – заслуженный летчик-истребитель Франции, Бен Мерфи – бывший командир пилотажной группы «Красные стрелы» ВВС Великобритании, Мартин Шонка – победитель прошлого года – бывший пилот самолета-истребителя ВВС Чехии. Правда, в этом году на этапе в Казани победил чемпион 2017 года японец Ёсихидэ Муроя.

Победитель этапа в Казани японец Ёсихидэ Муроя

Финальные гонки проходили в воскресенье в обед, а утром Tele2 организовала для журналистов со всего ПФО и центральных регионов России выезд на аэродром. Представителям СМИ показали, как готовят самолеты к гонкам, можно было пообщаться с пилотами, сфотографироваться с ними, посмотреть, в каких условиях базируются команды.

Журналисты на аэродроме

Непосредственно на площадке была организована трансляция с комментариями на огромном экране, зоны развлечений, фудкорты. Больше всего, пожалуй, повезло абонентам Tele2, у которых была возможность купить билет на мероприятие со скидкой и посмотреть на гонки с самого выгодного ракурса. В двухэтажном павильоне мобильного оператора гости смогли увидеть гонку глазами пилотов с помощью VR-технологии и быстрого 4G-интернета. На площадке Tele2 также работала специальная открытая студия, где абоненты могли наблюдать гонку в удобных шезлонгах, рассматривать самолеты крупным планом через бинокли и даже собирать автографы пилотов во время автограф-сессий. А те, кто не смог попасть на соревнования, благодаря 4G-трансляции от Tele2 могли увидеть в соцсетях прямые репортажи из самолетных боксов и интервью с пилотами и спортсменами. За два дня эту трансляцию посмотрели более двух миллионов человек.

Онлайн-студия Tele2

Гонка глазами пилотов с помощью VR-технологии

Посмотреть на авиагонки в Казань приехал также генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. Перед финальными полетами он встретился с журналистами и рассказал о партнерстве компании с проектом.

- Поддержка таких мероприятий, как RedBullAirRace — часть нашей стратегии «Другие правила». Реализуя ее, мы становимся для абонента не просто оператором связи, а выгодным партнером, который поддерживает их стиль жизни. Самое главное для нас в этой интеграции – сделать мероприятие для наших абонентов еще более насыщенным и комфортным, привнести в гонку «другие правила» и, конечно же, продемонстрировать возможности нашего быстрого интернета, - рассказал Сергей Эмдин.