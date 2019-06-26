«Есть нечего»: Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО

Крохотное иссохшее тело, осунувшееся лицо, проступающие сквозь кожу кости – увидев свою 61-летнюю подзащитную Наталью Ильину в таком виде, адвокат Александра Смирнова ахнула. Всего за пару месяцев в нижегородском СИЗО-1 женщина стала выглядеть крайне изможденной.

- Да это же живой труп. Вы ее голодом заморили, - пыталась достучаться адвокат до руководства изолятора. Но без толку. Всего через несколько часов обессиленная женщина скончалась.

На здоровье не жаловалась

Когда 61-летнюю москвичку Наталью Ильину осенью прошлого года заподозрили в мошенничестве с недвижимостью, она ни минуты не сомневалась, что сможет доказать свою невиновность.

- Я невиновна – а значит, меня скоро отпустят, - успокаивала она домашних. – Скоро вернусь к вам.

Дома женщину оставались ждать десять детей, девять внуков и муж-инвалид. Поначалу дела действительно шли неплохо: Наталью поместили в воронежское СИЗО, так как изначально ей вменялось покушение на мошенничество именно в Воронеже – оно хоть и находится далековато от Москвы, но условия были вполне сносные.

- По нормативам, передачки от родственников могут составлять не более 30 килограммов. Причем сюда входит все: и кефир, и молоко, и колбаса, - объясняет адвокат Александра Смирнова. – Плюс к этому все заключенные там могли через специальный интернет-магазин «ФСИН-покупка» заказать те продукты, которые им хочется. Наталья всегда заказывала фрукты, овощи, молочные продукты – все-таки ей был уже 61 год, и приходилось следить за здоровьем.

Наталья Ильина вообще всегда старалась вести здоровый образ жизни: бегала по утрам, следовала правилам здорового питания. Поэтому и на здоровье никогда не жаловалась.

- Единственный раз, когда ей пришлось обратиться к врачам – это в начале судебных разбирательств, когда у нее подскочило давление. Сейчас говорят о том, что у нее был и туберкулез, и ВИЧ, но никаких подтверждающих это документов нет, - рассказывает Александра Смирнова. - В воронежском СИЗО Наталья провела полгода, а потом ее решили этапировать в Нижний Новгород, где был совершен один из эпизодов мошенничества. Условия содержания в этих двух изоляторах отличались как небо и земля.

Наталья была так слаба, что на заседание ее принесли на матрасе.Фото: Личный архив героя публикации

После светленького и современного изолятора в Воронеже обстановка в нижегородском СИЗО была куда хуже.

«Там совсем нечего есть»

- Жуткие следственные кабинеты для следователей и адвокатов – видно, что в них вообще не убираются, - описывает адвокат. – Ремонт в здании явно не проводился со времен постройки. Санитарные условия ужасные. Про камеры я вообще молчу. Сначала Наталью провели в камеру на 14 мест – только вдумайтесь в эту цифру! Она была насквозь прокурена, дым стоял столбом – хотя предназначалась для некурящих. В эту переполненную камеру Наталья даже не смогла войти, поэтому охранники сжалились над ней и выделили ей четырехместную.

Правда, как оказалось, это было только начало злоключений. Вскоре выяснилось, что в СИЗО нет холодильника, а значит, родственники не могут передать ни молочные продукты, ни колбасу, ни мясо. А об интернет-магазине для заключенных здесь даже не слышали.

- Видимо, там вообще были какие-то проблемы с интернетом, потому что не было ни интернет-магазина, ни электронных писем, - рассказывает Александра. – Единственная возможность – это дождаться специального сотрудника, который мог принести продукты из ларька. Но ждать его можно было недели по две. В результате, за те полтора месяца, что Наталья провела там, она так ничего и не купила – на ее счету по-прежнему оставалось четыре тысячи рублей.

То, что с Натальей творится что-то неладное, адвокат впервые заметила на заседании суда по продлению ей меры пресечения 11 апреля. Женщина с трудом держалась на ногах, жаловалась на головокружение и даже едва не упала в обморок. В ответ на все расспросы она пояснила: «Там нечего есть». Чтобы хоть как-то помочь матери, родственники даже предлагали сами купить холодильник для СИЗО – дескать, тогда можно будет нормально хранить передачки. Тем более что в Воронеже с этим проблем не возникало: любой телевизор, холодильник или обогреватель там оформлялся как материальная помощь и передавался заключенным. Однако в Нижнем Новгороде на это предложение ответили отказом.

С пневмонией вернули в камеру

Между тем, состояние Натальи становилось критическим. На следующее заседание спустя пару недель ее уже… принесли на матрасе.

- Это жуткая картина! Она не могла ни ходить, ни двигаться, - вспоминает адвокат. – Она страшно исхудала, и почти все время заседания провела в бреду. Мы вызвали скорую помощь прямо в зал суда, и врачи поставили ей двустороннюю пневмонию. Лишь после того, как они ей сделали укол, она немного пришла в себя и начала узнавать родственников. Первая просьба у нее была: «Дайте есть, хочу молока». Дочка, конечно, тут же сбегала ей за молоком, но конвоиры не разрешали ей его отдать. Только когда все разошлись после суда, они сжалились и позволили ей сделать несколько глотков. Видели бы вы эту картину! На это невозможно смотреть без слез. Она сразу словно ожила, однако оживление это было недолгим.

Сразу из зала суда с диагнозом «двусторонняя пневмония» ее отвезли… обратно в камеру.

- Они утверждают, что ей была оказана медицинская помощь. На самом деле ее перевели в больницу только 3 мая – и то, в психиатрическое отделение, - объясняет адвокат. – Какое отношение к психиатрии имеет пневмония, непонятно. Я уже сделала адвокатский запрос, но на него пока никто не ответил. Более того, по закону родственников должны информировать о любом ухудшении здоровья заключенного. Здесь же обо всем молчали.

В следующий раз увидеть свою подзащитную после долгих майских праздников Александра смогла только 7 мая. На этот раз Наталья уже почти не подавала признаков жизни.

- У нее на лице были ссадины и царапины, - вспоминает Александра. – Я спросила ее: «Тебя били?» Сказать она уже ничего не смогла. Только из последних сил дернула рукой в знак подтверждения. Я понимала, что состояние у нее критическое, поэтому тут же побежала на прием к начальнику СИЗО. Однако в ответ на все мои увещевания он сказал только одно: «Мы ее на ноги поставим. Бегать будет».

Когда на следующее утро Александра вновь явилась на КПП, то оказалось, что защищать ей больше некого.

- Наталья Ильина скончалась. Вчера вечером, - сообщили ей на входе. Диагноз «Острая сердечная недостаточность».

На заседании суда Наталья Ильина находилась в бреду.Фото: Личный архив героя публикации

Сейчас родственники Натальи Ильиной ждут заключения судебно-медицинской экспертизы. По заверениям экспертов, она должна быть готова со дня на день.

- Это дело мы просто так не оставим, - уверяют дочери Натальи Ильиной. – Если потребуется, мы даже на эксгумацию ее тела пойдем. Мы уже написали заявление в Следственный комитет, прокуратуру и в аппарат Уполномоченного по правам человека. В дальнейшем мы готовы обратиться даже в Европейский суд.

ОФИЦИАЛЬНО

- История, рассказанная в публикации СМИ о женщине, которая скончалась в учреждении уголовно-исполнительной системы якобы от того, что ее не кормили и не оказывали медицинскую помощь, является недостоверной и не соответствует действительности, - сообщили в ГУ ФСИН по Нижегородской области. - Наталья Ильина поступила в СИЗО-1 с рядом тяжелых социально значимых заболеваний, в том числе неизлечимых, о которых автор статьи сознательно либо по незнанию умалчивает. На протяжении всего времени пребывания в следственном изоляторе Наталья Ильина находилась под наблюдением медицинских работников и по поводу имеющихся заболеваний она осматривалась и консультировалась врачами-специалистами. Однако при подобных заболеваниях состояние ее здоровья неизбежно ухудшалось.