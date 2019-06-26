27 нижегородских депутатов и чиновников попали в федеральный «черный список»

На сайте госслужбы опубликовали очередной реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Всего в нем 1311 чиновников и депутатов, которые нарушили закон. Есть среди них и 27 нижегородцев. В основном это депутаты сельсоветов, которые нарушили закон «О противодействии коррупции», то есть не подали декларацию о доходах.

В список также попали два бывших депутата думы Нижнего Новгорода – Олег Владимирович Сорокин (добровольно сложил полномочия) и Николай Ингликов, арестованный за получение взятки. Есть в «черном списке» и чиновники мэрии – бывший директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев, также арестованному за взятку.

В связи с утратой доверия был уволен директор школы в одном из районов, несколько сотрудников службы судебных приставов, налоговой службы и даже заместитель прокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев, который был арестован за взятку.

Ранее «Комсомолка» писала, что в федеральный реестр попал депутат Гагинского сельсовета Нижегородской области Александр Ерышов. Он лишился мандата прошлым летом также из-за не поданной декларации, а в декабре скоропостижно скончался. По данным на 26 июня, Ерышева все-таки из реестра исключили.

Полный список 27 нижегородцев, попавших в федеральный «черный список», выглядит так:

- Марина Власова, депутат поселкового Совета городского поселения рабочий поселок Фролищи Володарского муниципального района;

- Илья Дзезюля, депутат сельского Совета Федуринского сельсовета Городецского муниципального района;

- Дмитрий Жиделев, заместитель прокурора Нижегородской области;

- Анатолий Захаров, заместитель начальника Саровского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

- Николай Ингликов, депутат городской думы города Нижнего Новгорода;

- Дмитрий Каликанов, депутат городской думы муниципального образования - городское поселение "Город Лукоянов" Лукояновского муниципального района;

- Игорь Климов, депутат поселкового Совета городского поселения рабочий поселок Фролищи Володарского муниципального района;

- Ирина Корецкая, депутат сельского совета Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района;

- Александр Корчагин, депутат сельского Совета Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района;

- Ирина Коршунова, депутат сельского Совета Возрожденского сельсовета Княгининского района;

- Евгений Кулагин, депутат сельского Совета Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района;

- Евгений Куликов, депутат поселкового Совета рабочего поселка Вача Вачского муниципального района;

- Светлана Ложкина, заместитель начальника Межрайонной инспекцииФедеральной налоговой службы № 6 по Нижегородской области;

- Константин Макарихин, депутат городской думы города Балахны Балахнинского муниципального района;

- Евгений Мезин, директор МБОУ средняя школа № 11 городского округа город Выкса;

- Сергей Потехин, депутат сельского Совета Федуринского сельсовета Городецского муниципального района;

- Михаил Рымгайло, депутат сельского совета Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района;

- Владимир Серебряков, депутат сельского Совета Шудского сельсовета Варнавинского муниципального района;

- Николай Смирнов, начальник отдела - старший судебный пристав специализированного отдела по ОИП УФССП России по Нижегородской области;

- Олег Владимирович Сорокин, депутат городской думы города Нижнего Новгорода;

- Елена Тарасова, заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава специализированного отдела по ОИП УФССП России по Нижегородской области;

- Евгений Тимарев, депутат городской думыгорода Урень Уренского муниципального района;

- Александр Тимошин, депутат сельского Совета Ветошкинского сельсовета Гагинского муниципального района;

- Евгений Федяев, депутат сельского Совета Кудеяровского сельсовета Лукояновского муниципального района;

- Мария Цыцерова, заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области;

- Сергей Шадрунов, депутат сельского совета Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района;

- Юрий Щеголев, директор департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода.