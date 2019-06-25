«Явились, уроды?»: В Дзержинске двое мальчиков сбежали из дома из-за побоев

- Срочно! В Дзержинске ушли из дома и не вернулись двое мальчиков – 12 и 9 лет, - запестрели ленты волонтерских организаций в социальных сетях поздно вечером 9 июня. – Объявляем сбор на поиски!

К исчезновению детей всегда приковано особое внимание. В их поисках принимают участие и сотрудники полиции, и волонтеры, и обычные жители города. На зов откликаются даже те, кто никак не назвал бы себя волонтером. Вот только на этот раз все с самого начала пошло не так: вместо плачущих родителей – угрозы разгневанной мамочки, вместо случайно заблудившихся малышей – избитые и напуганные мальчишки.

- Явились, уроды? – с порога мать отвесила оплеуху наконец нашедшимся сыновьям и тут же честно признала. – Да, я их луплю! А что в этом такого? Меня саму в детстве били - и человеком выросла.

«Она воспитывает их одна»

В небольшой двухэтажной хрущевке, расположенной в спальном районе Дзержинска, большинство жителей друг друга знают не один десяток лет. Кто родился, кто женился, кто решил переехать – местечковые новости мгновенно облетают этажи, чему в немалой степени способствует идеальная слышимость панельного дома. Единственное, о чем местные жители узнали едва ли не последними в Нижегородской области…это исчезновение детей.

- То, что дети пропали, мне на другой день рассказала инспектор по делам несовершеннолетних, - вспоминает 75-летняя соседка Людмила Александровна Садердинова. – Ни шума, ни крика, ни особой суеты я в тот день не слышала.

Семья Зарибовых (имена героев изменены – прим. Ред.) живет в этом доме уже три года. И все это время была у соседей на хорошем счету. С виду семейство действительно было вполне благополучным: Светлана со своим новым сожителем трудились в торговле, мальчишки – исправно посещали школу.

После возвращения к родителям, мать снова их избила. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

- Она ведь их, считай, одна воспитывает, - не раз вздыхали сердобольные бабушки, промывая ей косточки. – Старшего она родила в гражданском браке от сожителя-армянина, а он взял и уехал на родину. Так она и осталась с ребенком на руках. Потом появился русский, за того она уже официально замуж вышла. Да только вскоре после рождения сына, он тоже сбежал. Вот и крутилась она, как могла – днем на работе, вечером – по хозяйству. А за ними двумя разве углядишь? Ладно вот новый сожитель подвернулся – тоже армянин – ей хоть чуть полегче стало с ними управляться.

«А кто детей ремнем не воспитывает?»

О том, что в воспитательных целях Светлана могла запросто дать затрещину своим сыновьям, соседи наслышаны. Вот только ничего предосудительного в этом не видят.

- Ну, а кто детей не воспитывает ремнем? – недоумевают пенсионерки. – Ни шума, ни крика из этой квартиры мы никогда не слышали. Сами мальчики тоже в синяках не ходили: всегда наглаженные, обстиранные – следила она за ними, дай Бог каждому. В общем, настоящая мать!

Примерно так же Светлану характеризуют и в школе, где раньше учились мальчики. Правда, некоторые перегибы в воспитании там все-таки замечали.

Никто из соседей в старенькой хрущевке даже не догадывался, что мальчиков бьют.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Она всегда приходила в школу по первому зову – и всегда занимала сторону своих детей, - признает директор школы Татьяна Гусева. – Она проявляла гиперопеку по отношению к детям - этакая «яжемать». Всегда очень трепетно реагировала на каждое замечание и старалась во всем оправдать сыновей. В январе 2018 года оба мальчика от нас ушли: один в школу поближе к дому, а другой – в коррекционную. Конечно, это сложная семья, но мы никогда бы не подумали, что детей там могут избивать. Семья не считалась неблагополучной, да и на учете никто из ребят не стоял.

«Детей уже изымали из семьи»

Однако с течением времени малозаметные сложности в семье стали проявляться сильнее. В новой школе, куда перешел 12-летний Сергей Косов (имя мальчика изменено – прим. Ред.), уже знали о жестоком обращении мамы с детьми.

- Сережа учится у нас два года, и ситуация в семье неоднозначная, - признает заместитель директора школы № 24 Наталья Плутова. – Из-за жестокого обращения с детьми этой весной ими занимался второй отдел полиции. Помню, тогда детей даже изымали из семьи. Мы обо всем этом узнали от полиции. Однако мальчики отказались жить в детском доме и захотели вернуться к матери.

В школе мальчиков знают как спокойных и тихих детей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

То, что со своими «воспитательными методами» Светлана уже попадала в поле зрения полиции, подтверждают и сотрудники правоохранительных органов.

- Эта гражданка состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Ранее она уже привлекалась к административной ответственности по статье «Побои». Кроме того, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Расследование данного уголовного дела в настоящее время продолжается.

Тем не менее, мальчики так хотели вернуться к матери, что разлучать семью тогда органы опеки не решились.

«На шее были следы удушения»

Непонятно, сколько еще бы продолжались проверки и побои, если бы 9 июня мальчики не пропали.

- Они подскочили ко мне поздно вечером и попросились переночевать, - вспоминает знакомый семьи Михаил. – Я сам отец троих детей и оставить мальчишек на улице я не мог. Поэтому вызвал им такси и отправил к своим родителям. Они рассказывали, что мать избила их и выгнала улицу. Я уже и раньше общался по поводу этих детей со специалистами отдела по делам несовершеннолетних. Поэтому ночью мне позвонили из полиции и спросили про них. Я, конечно, сразу рассказал, что они у меня.

Сейчас дети в безопасности, но очень хотят к маме.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Поначалу волонтеры и сотрудники полиции думали отвезти детей в дзержинский детский дом, но он оказался переполнен. Чтобы не оставлять мальчишек на улице, пока шли поиски подходящего места, их решено было вернуть к матери. То, чем это обернется, не мог представить никто.

- Между тем, какими мы привезли детей и какими их через несколько часов забрали сотрудники опеки, была колоссальная разница, - признает участница поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» Мария. – Дети были все в синяках, с кровоподтеками. А на шее даже были следы удушения. По словам самих мальчишек, так мать наказала их за непослушание.

«Они маленькие для своего возраста»

Сейчас детей из семьи уже забрали. Место для них отыскалось в социально-реабилитационном центре «Ласточка» в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Здесь синяки на мальчишках уже понемногу зажили, сами ребята постепенно приходят в себя и…просятся к маме.

- Мама нас любит, и мы ее очень любим, - признаются они сотрудникам центра. – Она и раньше била нас ремнем, когда мы плохо себя вели – например, баловались или орали. Но мы хотим жить с мамой!

То, что эти мальчуганы могут «плохо себя вести» у специалистов «Ласточки» вызывает большие сомнения. Более тихих и спокойных детей трудно отыскать.

- Это очень хорошие и доброжелательные мальчики, - рассказывает директор ГКУ социально-реабилитационного центра «Ласточка» Екатерина Пергаева. – Они очень активно во всем помогают и взрослым, и малышам. Не могу сказать, что у них есть какие-то отклонения в поведении. Единственное – они очень маленькие и худенькие для своего возраста. Это может быть связано как раз с нехваткой любви и родительской ласки. Что касается матери, то она уже привлекалась к административной ответственности за нанесение телесных повреждений. Тогда ее приговорили к 120 дням исправительных работ.

Место для ребят нашлось в социально-реабилитационном центре "Ласточка".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Чем история закончится на этот раз, пока непонятно. Однако правоохранительные органы уже начали проверку по этому факту.

- По факту причинения жительницей города Дзержинска телесных повреждений своим несовершеннолетним сыновьям проводится проверка, - заверили в ГУ МВД по Нижегородской области. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.