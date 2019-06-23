«Я твоя фанатка № 1»: Наталья Водянова побывала на первом шоу своего сына

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова побывала на первом выступлении своего сына – 17-летний Лукас Портман участвовал в показе мод известного французского модельера Оливье Рустена. Снимками с этого выступления красавица поделилась в социальных сетях.

- Лукас Портман, я твоя фанатка № 1, - с восторгом делилась Наталья Водянова. – Это первое шоу моего ребенка. Спасибо вам, Оливье Рустен!

Фотографии вызвали настоящий фурор среди подписчиков супермодели. Буквально за несколько часов пост собрал около 70 тысяч лайков.

natasupernova @lucas_portman I am your number one fan my baby s first show thank you @olivier_rousteing @balmain

- Когда хороший человек несёт красоту в мир - это прекрасно! Поздравления и удачи Лукасу и его замечательной маме, - написала ogribovskaya.

- Лукас выделяется, очень круто смотрится, - вторила ей astrology__mom

Впрочем, некоторые подписчики отнеслись к этой публикации куда более скептически.

Красавец Лукас Портман пошел по стопам своей матери и вышел на подиумФото: Инстаграм.

- Я-то думала, что он танцор или баскетболист или хотя бы певец. А это всего лишь показ мод и сутулый проход по подиуму. Наверное, только мать может так реагировать на такую ерунду своего ребёнка, - отметила ksycha1288.