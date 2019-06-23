2019-06-23T11:17:33+03:00
Происшествия

МЧС: Пожар на полигоне ТБО в Сергаче потушен

По факту возгорания возбуждено административное расследование [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Пожар на полигоне ТБО в Сергаче потушен.Пожар на полигоне ТБО в Сергаче потушен.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Сергачском районе удалось ликвидировать. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, полигон загорелся еще 20 июня. Пожар продолжался в течение двух дней. 22 июня на место происшествия выехал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин. К моменту его приезда открытое горение уже было ликвидировано.

- Осмотр свалки показал, в настоящий момент возгорание ликвидировано. Специалисты сработали оперативно и профессионально, - отметил Андрей Харин. - Тем не менее, региональное управление МЧС вместе с региональным министерством экологии будут и дальше контролировать ситуацию на этом полигоне.

По факту возгорания возбуждено административное расследование. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

По факту возгорания возбуждено административное расследование.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сейчас на полигоне в Сергачском районе проводятся работы по профилактике новых возгораний.

- Мы продолжим заниматься профилактическим проливом, - пообещал глава администрации Сергачского района. - Это необходимо для предотвращения повторных возгораний. Также хочу отметить, что жалоб от населения не поступало.

Что касается возможного появления вредных веществ в воздухе, то все замеры уже проведены. Сотрудники департамента Росприроднадзора по ПФО сделали съемку территории с квадрокоптера и провели замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Анализ показал, что все показатели находятся в норме.

-Департаментом возбуждено административное расследование. На полигоне работали наши инспекторы, в том числе и представители лаборатории, - рассказал заместитель начальника департамента Росприроднадзора по ПФО Владислав Иванов. - По результатам расследования будет принято решение о наложении штрафа на организацию, которая эксплуатирует полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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