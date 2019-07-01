Прогноз погоды на 1-5 июля в Нижнем Новгороде: прохладно и дождливо

Минувшая неделя в Нижегородской области была прохладной и дождливой, а в выходные и вовсе казалось, что наступила осень: лил дождь, а температура воздуха составила около +15 градусов. К сожалению, первые дни июля не смогут порадовать нижегородцев настоящим теплом.

В понедельник, 1 июля, ожидается до +21 градуса днем и до +15 ночью. Небо будет облачным с прояснениями. Поздно вечером ожидается дождь, который будет лить до утра.

Во вторник, 2 июля, с самого утра будет дождливо. Ближе к обеду осадки прекратятся, из-за туч иногда будет выглядывать солнце. Синоптики прогнозируют до +23 градусов в дневные часы и до +15 ночью. К вечеру тучи разойдутся, и небо будет малооблачным. Ветер будет дуть с севера со скоростью три-четыре метра в секунду.

Среда будет также дождливой. Днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов, но уже к вечеру снова похолодает до +18. Ветер сменит направление на юго-западное и ускорится до пяти метров в секунду. К вечеру дождь прекратится, небо будет облачным.

В четверг, 4 июля, утром будет около +17 градусов. К обеду прогреется до +20, ожидается небольшой дождь. В ночные часы ожидается до +13. Прогнозируется сильный ветер со скоростью около шести метров в секунду, в связи с чем температура воздуха будет ощущаться на 4-5 градусов ниже.

В конце рабочей недели нижегородцев снова ожидают небольшие дожди. Столбики термометров не поднимутся выше +19. Примерно такая же ситуация будет все выходные – около +18-20 и небольшие дожди. На следующей неделе дожди лишь усилятся.