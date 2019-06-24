«Они все звонили и звонили, а я все платил и платил»: На 672 тысячи рублей развели безработного нижегородца телефонные мошенники

Настоящий День сурка с финансовым уклоном пережил 54-летний житель Перевоза Иннокентий Никифоров (имя героя изменено – прим. Ред.) благодаря мошенникам, представившимся сотрудниками Роспотребнадзора.

- Все началось с того, что осенью 2017 года я смотрел по телевизору программу про охоту. И увидел там рекламу одного лекарства – как раз то, что мне нужно было тогда. Я тут же позвонил по указанному номеру и заказал большую упаковку. Стоили они, конечно, немало – 32 тысячи рублей, но я был на все согласен. Через пару дней ко мне приехал курьер, и привез мой заказ. А попутно нахвалил еще одно лекарство – стоимостью уже 33 тысячи рублей. Я и его купил!

Те лекарства Иннокентию Викторовичу действительно помогли, полностью оправдав вложения. Он уже и думать про них забыл, как вдруг в июне этого года в его квартире раздался странный звонок.

- Иннокентий Викторович, это Вас из Роспотребнадзора беспокоят, - раздался в трубке мужской голос. – Вы осенью 2017 года лекарства через телевидение заказывали? Заказывали! Так вот они были нелегальными. Вам теперь компенсация положена – 200 тысяч рублей.

Сказать, что Иннокентий Никифоров обрадовался такому пополнению бюджета, это ничего не сказать. Правда, долго радоваться у него не получилось.

- Правда, есть одно условие, - продолжал мужской голос. – Сначала вы должны оплатить комиссию. Она небольшая – всего 10 тысяч рублей. Деньги вы должны перевести на банковскую карту – номер я вам сейчас пришлю.

Чтобы получить свою компенсацию, Иннокентий Викторович в точности выполнил все указания звонившего. Правда, вместо ожидаемого перевода, в квартире снова раздался телефонный звонок. На этот раз звонила девушка с приятным мелодичным голосом и уточнила время и сумму перевода. То, что происходило дальше, больше напоминает трагикомедию и плохо поддается пониманию.

- Спустя некоторое время мне снова перезвонил тот же мужчина и попросил перевести ему еще 21 тысячу рублей. Потом та же девушка снова уточнила время и сумму перевода. И так семь раз подряд! Они все звонили и звонили, а я все платил и платил!

Чтобы оценить сложность всей этой ситуации, достаточно посмотреть распечатку банковских переводов Иннокентия Никифоровича. За один день он умудрился перевести со своей карты: 10,5 тысяч рублей, 21 тысячу рублей, 35 тысяч рублей, 51 тысячу рублей, 115 тысяч рублей, 92 тысячи рублей, 120 тысяч рублей и 142 тысячи рублей. Итого, по подсчетам правоохранительных органов, общая сумма ущерба составила около 672 тысяч рублей. И это при том, что сейчас Иннокентий Викторович нигде не работает и живет один.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Отыскать мошенников пока не удалось.