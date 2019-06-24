3 мифа о переезде – правда или вымысел?

Миф № 1 – «Переезд это хлопотно!»

Помните крылатое высказывание Бенджамина Франклина «Один переезд равняется трем пожарам»? К счастью, для современных людей фраза великого политика 18 века теряет свою актуальность. Сегодня нам не нужно самостоятельно решать вопросы по упаковке, погрузке и транпортировке, выматываться физически и морально, на всей страх и риск перевозя имущество. Можно просто заказать переезд в мувинговой компании «Деликатный переезд», здесь подробно описан профессиональный процесс организации переезда.

Миф № 2 – «Лучше меня никто не сделает, я сам!»

Конечно, можно и самому спланировать перевозку своих вещей, но придется затратить много времени и сил, проявить недюжие организаторские способности и позаботиться о юридической защите своего имущества в процессе перевозки. А если переезд нужен быстро? Только профессиональная мувинговая компания организует переезд любой сложности и на любые расстояния быстро и качественно, по договору примет на себя риски повреждения имущества в процессе погрузки и транспортировки (в том числе и в дорожной ситуации).

Миф номер 3 – «Услуги перевозки это дорого и ненадежно!»

В процессе переезда требуется упаковка, услуги грузчиков, транспорт. Нужно быть готовым к этим затратам. К примеру, здесь можно ознакомиться с ценами на работы компании «Деликатный переезд». Акции и спец. предложения компании позволят вам получить скидку. Очень важно, что стоимость фиксируется в договоре и не зависит от этажности или других скрытых надбавок. Вообще при выборе компании для переезда этот незначительный на первый взгляд момент – фиксированная в договоре стоимость – поможет уберечься от нечистых на руку дельцов рынка, заманивающих клиентов низкой ценой, которая по факту вырастает в несколько раз.

Если у вас возникли вопросы по планированию переезда, его стоимости или просто нужен совет профессионалов, вы всегда можете обратиться за бесплатной подробной консультацией в компанию «Деликатный переезд» по тел +7 831 280-81-78