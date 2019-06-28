2019-06-28T18:17:26+03:00
Общество

«Как на картине Клода Моне»: Наталья Водянова пустилась в пляс на маковом поле

Знаменитая модель призналась в любви к красным цветам
Юлия ДАНЧЕНКО
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Наталья Водянова пустилась в пляс на маковом полеНаталья Водянова пустилась в пляс на маковом полеФото: СОЦСЕТИ
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Знаменитая топ-модель не перестает радовать своих поклонников красивыми фотографиями. И пока французы изнывают от 50-градусной жары, Наталья Водянова отправилась на серово-восток Франции в Шампань-Арденны, где растет очень много маков и не смогла удержаться - словно девчонка пробежала она по маковому полю.

- Всем счастливых выходных. От моего поля – вашему, - написала Наталья на своей страничке в соцсети.

После чего она призналась, что маки – ее любимые цветы.

И тут же поклонники в комментариях стали перечислять свои любимые цветы. Но были и те, кто восторгался самой Натальей.

- Как красиво! Обожаю маки! Вы как на картине Клода Моне! – написала clivodini_kids.

- Прекрасная вы женщина! И очень добрая! – сделала комплимент serenitybright.

- Такая клевая и милая! И супер человек, - поддержала nitiagovskaiatatiana.

- Вы такая счастливая, даже экран телефона передает эту энергетику, - восторгалась natalivinni.

- Очень красивый кадр. Больше бы таких интересных снимков. Удачи во всем, мира над головой, любви и побольше ярких, счастливых моментов в жизни, - пожелала smaltser_official.

natasupernovanatasupernova
Наталья Водянова на маковом поле
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ИСТОЧНИК KP.RU

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