«Как на картине Клода Моне»: Наталья Водянова пустилась в пляс на маковом поле
Знаменитая топ-модель не перестает радовать своих поклонников красивыми фотографиями. И пока французы изнывают от 50-градусной жары, Наталья Водянова отправилась на серово-восток Франции в Шампань-Арденны, где растет очень много маков и не смогла удержаться - словно девчонка пробежала она по маковому полю.
- Всем счастливых выходных. От моего поля – вашему, - написала Наталья на своей страничке в соцсети.
После чего она призналась, что маки – ее любимые цветы.
И тут же поклонники в комментариях стали перечислять свои любимые цветы. Но были и те, кто восторгался самой Натальей.
- Как красиво! Обожаю маки! Вы как на картине Клода Моне! – написала clivodini_kids.
- Прекрасная вы женщина! И очень добрая! – сделала комплимент serenitybright.
- Такая клевая и милая! И супер человек, - поддержала nitiagovskaiatatiana.
- Вы такая счастливая, даже экран телефона передает эту энергетику, - восторгалась natalivinni.
- Очень красивый кадр. Больше бы таких интересных снимков. Удачи во всем, мира над головой, любви и побольше ярких, счастливых моментов в жизни, - пожелала smaltser_official.
ИСТОЧНИК KP.RU