Удар по попе за три килограмма колбасы: Нижегородка Анастасия Золотая стала участницей необычного чемпионата

Необычный чемпионат по шлепкам по попе прошел в Москве. По словам участниц, это был незапланированный конкурс и к нему никто специально не готовился.

- Это конкурс ведущего, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» одна из участниц Анастасия Золотая. – Объявили, что разыгрывается полезный торт. И когда я и остальные девочки вышли на сцену, ведущий объявил конкурс. У меня рука легкая, поэтому подумала, почему бы не поучаствовать.

Девушки подошли к конкурсу очень серьезно и били со всей силы. Зрителям было видно, как накаченные и упругие попы спортивных красавиц начинали трястись от ударов. У Анастасии и ее соперницы было три раунда. Как призналась Настя, после конкурса болела и рука, и попа.

- Рука к вечеру прошла, а вот синяк на попе продержался немного дольше, - смеется Анастасия.

В этом конкурсе Анастасия Золотая выиграла, так как смогла своим шлепком сдвинуть соперницу с места. Однако с награждением произошла путаница, и Настя не получила полезный торт.

- Конкурс прервали выступлением акробатов. Потом конкурс возобновили и вызвали первую пару девочек. Их наградили, вручили торт, а про нас забыли, - с небольшой грустью рассказала Анастасия Золотая. – А когда вспомнили, то вместо торта мне подарили три килограмма колбасы.

В корзине с провизией были колбасы разных видов, а также снеки и разные батончики. Правда, Настя не стала их есть и отвезла родителям.

В день необычного чемпионата министерство культуры и спорта Москвы проводило множество соревнований по разным видам спорта, начиная от керлинга и заканчивая приседаниями девочек в бикини. Анастасия Золотая, которая является действующим атлетом российской федерации бодибилдинга, приехала не как участница, а чтобы посмотреть на организацию мероприятия, набраться опыта. А уехала знаменитой.

- Для меня, как для спортсмена, странно получить известность в такой бредятине, - смеется Анастасия Золотая.