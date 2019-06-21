Олег Лавричев: «От внедрения стандартов бережливого производства экономика предприятия только выигрывает»

В последние годы прослеживается тенденция снижения ГОЗ, что не может не волновать предприятия оборонной промышленности. В Сочи прошла всероссийская конференция «Гособоронзаказ. Заказчик – исполнитель – продукция», на которой выступил с докладом генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» Олег Лавричев.

Фото Александра Барыкина.

С 2009 года темпы роста выпуска промышленной продукции были довольно существенны, но с 2017 года наблюдается их спад, связанный с уменьшением объема ГОЗ. Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа и прогнозирования наукоемких, высокотехнологичных производств и рынков Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Игорь Фролов.

– Единственным драйвером роста ОПК с 2018 года становится рост коммерческих продаж гражданской продукции на внутреннем рынке, – подчеркнул Игорь Фролов. – По расчетам, доля гражданской продукции в секторе ОПК в текущем году превысит 22%.

Для более эффективного прогнозирования необходимо сглаживать разногласия между ведомствами, и эта координирующая функция возложена на Правительство. По словам Игоря Фролова, работа в этой части со стороны государства ведется недостаточно эффективно. Докладчик посоветовал представителям ОПК «наращивать компетенции в области маркетинга и продаж, эффективного управления производством». Именно в этой области необходимо сегодня искать ресурсы для улучшения экономической ситуации в оборонке.

Тему продолжил генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев. Он отметил, что предприятия оборонной отрасли нуждаются в реальной поддержке со стороны государственных институтов в процессах диверсификации собственных производств. Этот процесс в настоящее время сопровождается рядом серьезных проблем. Одной из основных Олег Вениаминович считает отсутствие единой комплексной программы диверсификации в масштабах страны. Кроме того, развитию процесса мешают высокая конкуренция в продвижении гражданской продукции на рынках, значительные рискоинвестиции в альтернативные производства невоенного направления. К этому списку можно отнести высокие требования Фонда развития промышленности для получения финансовой поддержки и административные барьеры.

Несмотря на внушительный список проблем, руководству АО «АПЗ» сегодня удается наращивать объем гражданской продукции. Олег Лавричев рассказал об инструментах господдержки, которые используются на АПЗ для активизации процессов диверсификации. Завод наряду с несколькими другими нижегородскими предприятиями включился в пилотный проект «Эффективная губерния», на нем внедряются инструменты бережливого производства, которые приносят свои плоды.

– Мы ежегодно увеличиваем производительность труда при прочих равных условиях, – сказал Олег Лавричев. – На предприятии было разработано новое положение о премировании. Теперь все бонусы и премии привязаны к целевым показателям эффективности, достигаемым каждым подразделением. От внедрения стандартов бережливого производства экономика предприятия только выигрывает.

Также на конференции выступили специалисты Министерства обороны, Федеральной антимонопольной службы, ГК «Роскосмос», МЧС, банков России. В числе слушателей – руководители предприятий ОПК, финансовых и юридических служб. В целом мероприятие было посвящено обсуждению последних изменений нормативно-правовой базы, актуальных для заказчиков и исполнителей ГОЗ.

Не менее важными для представителей ОПК оказались вопросы, связанные с ценообразованием и составлением отчетности. В ходе дискуссии были рассмотрены проблемные вопросы действующего законодательства в сфере государственного регулирования цен, а также одобрены предложения о порядке действий государственных заказчиков, направленные на недопущение необоснованного завышения цен со стороны исполнителей гособоронзаказа на конкурентную продукцию, закупаемую в рамках ГОЗ и непринятую в эксплуатацию.

КСТАТИ

На годовом общем собрании акционеров АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» Олег Лавричев отметил, что в 2019 году на фоне непростой ситуации в оборонно-промышленном комплексе на предприятии не ожидается снижения объемов производства. Напротив, АПЗ планирует дополнительное привлечение заказов.

– Успешные показатели – это многолетняя целевая политика, – сказал Олег Вениаминович. – Технологическая, производственная, корпоративная, кадровая, социальная, финансовая, все то, что связано с эффективным управлением процессами на предприятии. Безусловно, это и привлечение заказов, проведение технологической модернизации производства и возможности эффективно разрабатывать новые изделия спецтехники и гражданской продукции. Мы создаем базу сегодня, чтобы в долгосрочной перспективе предприятие не оставалось в стагнации, а набирало положительную динамику роста. Этот год для нас не исключение, так как его база закладывалась несколько лет назад.

Сегодня далеко не все предприятия ОПК имеют подобную тенденцию – на многих идет фактическое снижение объемов производства. На АПЗ этого не наблюдается, руководство завода смотрит в будущее с оптимизмом.