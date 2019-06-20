Руслан Станчев: «Для большинства людей все делятся на хороших и плохих, и только потом - на партии и другие организации»

Генеральный директор телекомпании «Волга», победитель праймериз «Единой России» по округу №15 в гордуму Руслан Станчев уверен, что партия власти, «как любые отличники, всегда на виду, к ней самое пристальное внимание и высокая критика действий. При этом она берет на себя повышенную ответственность за принимаемые решения». Об этом он заявил на заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?» 19 июня в Проектном офисе Стратегии развития области.

По его словам, в обществе существует огромный запрос на обновление, который удовлетворяет партия власти.

- Обновление «Единой России», которое она демонстрирует по всем фронтам (это касается не только федерального руководства, но и людей, которые пробуют себя в выборных историях), доказывает, что существует колоссальный запрос на новых людей в обществе, это касается не только «Единой России», но и всех партий. На новых людей с новыми подходами и решениями. «Единая Россия» в Нижегородской области – единственная партия, которая публично провела праймериз, представила тех людей, которым доверяет население. Партия власти должна брать на себя ответственность за принимаемое решение.

Станчев рассказал, как проходят встречи с нижегородцами и на что они в первую очередь обращают внимание:

- Есть два факта, которые опубликованы оппозиционным журналом Forbes, они являются ответом на все вопросы: показатели благосостояния граждан и продолжительность жизни. За последние 15 лет продолжительность жизни выросла на 9 лет и около 10 раз составил рост благосостояния. Что должна делать власть для людей? Чтобы они жили дольше и лучше. Я много общаюсь со зрителями телекомпании «Волга». 90% из обращений носят бытовой формат. 99% всех вопросов, которые возникают, связаны с очень простыми вещами: работа домоуправляющих компаний, ливневая канализация, ржавая вода в Канавино, какие еще ожидаются благоустройства, что будет с дворами и так далее. Еще часть - это даже не вопросы, а отсутствие у людей информации, как вести себя в той или иной ситуации. Но повторюсь - запрос на благоустройство и улучшение качества жизни на сегодня базовый. Он лежит в основе. И практика показала следующее: изначально, для большинства людей, все делятся на хороших и плохих, и только потом делятся на партии и другие организации. «Сегодня отношение к партии разное. Тем не менее я фиксирую: спад позади, многие относятся к действиям «Единой России» с пониманием того, что она делает для будущего. Ведь, согласитесь, кроме богатого прошлого должно быть еще и светлое будущее, - подчеркнул Станчев.