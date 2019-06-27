«Ребенку не хватило сил открыть окно»: Нижегородец спас мальчишку из горящего дома

Пожар начался неожиданно средь бела дня. В это время дома находился лишь семилетний Артем. Огонь быстро распространялся, и мальчик не успел выбраться на улицу. К счастью, во дворе соседнего дома 25-летний Сергей Тарасов ремонтировал свой автомобиль. Он первым увидел огонь и, не раздумывая, бросился к дому.

- Я не знал, был ли кто-то дома, когда произошел пожар. Но на всякий случай стал стучать в окна и в одном из них заметил ребенка, - вспоминает Сергей. - Я кричал ему, чтобы он открыл окно и покинул дом, но видел, что ему просто не хватает сил сделать это. Поэтому мне пришлось выбить стекло и помощь мальчику выбраться наружу.

Дом, в котором произошел пожар. Фото: МЧС по Нижегородской области

Молодой человек действовал очень быстро, и мальчишка оказался на улице в считанные секунды.

Мама с двумя младшими дочками в это время была в больнице. Когда они вернулись, сын уже был спасен.

- В нашей семье случилось огромное горе - сгорел наш дом. Но самое главное, что не пострадал мой старший сын, благодаря нашему соседу Сереже! Он вытащил моего сына из окна, так как главный вход уже был в плотном дыму. Я всю жизнь буду ему благодарна за спасение жизни моего сына!

Сергей пытался спасти хоть какие-то вещи, но огонь был настолько сильным, что попасть в дом уже было нельзя.

Так выглядит дом после пожара. Фото: МЧС по Нижегородской области

Пока Сергей спасал Артема, другие соседи вызвали пожарных.

В Единую диспетчерскую службу сообщение о возгорании в частном доме на улице Щорса в Кулебаках поступило в 13.50. И уже через пять минут спасатели были на месте.

- На тот момент дом уже горел полностью, - сообщили в МЧС по Нижегородской области. - Пожар удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров.

Причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.