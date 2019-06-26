«Автоцентр Злата» продолжает регистрацию на проект SKODA EXPERIENCE!

ŠKODA EXPERIENCE - это федеральный проект марки SKODA со специально созданной внедорожной трассой, уникальным мультимедийным арт-объектом и активностями для всей семьи. В этом году проект стартует в Нижнем Новгороде и пройдет в ближайшее воскресенье 30 ИЮНЯ на парковке перед ТРЦ "Седьмое небо"

В день мероприятия можно протестировать всю линейку автомобилей в разных условиях (уникальная внедорожная трасса с мультимедийным тест-драйвом), городской тест-драйв, интеллектуальный тест-драйв (новейшие мультимедийные технологии - камера 360' у ŠKODA KODIAQ и smart link ŠKODA SUBERB/ ŠKODA OCTAVIA).

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕСТ-ДРАЙВЕ:

Зарегистрироваться по т. 233-11-11

Что из себя представляют внедорожные препятствия:

- Мобильная трасса с уникальным внедорожным комплексом и препятствиями для демонстрации технических характеристик автомобилей ŠKODA KODIAQ

- Уникальный внедорожный комплекс сочетающий в себе подъем на гору и съезд.

- Уникальный перевозной мобильный внедорожный комплекс внушительных размеров и единой конструкцией участвующий в род шоу

- Специальные упражнения на подвеску демонстрируют энергоемкость и плавность хода

- Внедорожный комплекс и специальные препятствия демонстрируют внедорожные качества автомобиля (угол перелома, угол съезда, угол поперечной устойчивости, диагональное вывешивание), а также работу полезных систем помощи при спуске, круговой обзор и систему пассивной безопасности crew protect ass (поддержка ремней безопасности)

- Технические характеристики: Длина горы - 48 метров; Высота горы - 4 м ; Угол заезда - более 25 градусов; Угол бокового уклона - более 35 градусов;

- Специализированное инженерное бюро разрабатывало макеты и чертежи комплекса. Учитывалась нагрузка на металл, давление на поверхность на вершине горы с учетом ветра.

- В этом году для парка препятствий дополнительно был произведен боковой уклон «клин», демонстрирующий большой радиус уклона, преимущество высокого клиренса и геометрии автомобиля

Фото предоставлено автоцентром "Злата"

Уникальность этому проекту обеспечивает специально разработанный 14-метровый купол, а инновационная конфигурация расположения проекционного оборудования, основанная на использовании проекторов с сверхширокоугольными линзами, позволяет получить эффект полного присутствия за счет засветки всей внутренней поверхности купола от нижней границы пола до самого свода. Ярким финалом увлекательного шоу является 360-градусная купольная проекция, которая перенесет зрителя, сидящего за рулем, в МИР SKODA FAMILY.

Что ждет наших гостей:

- В зоне гостеприимства можно будет выпить вкусный кофе и угоститься сладостями

- Небольшой шоу рум оригинальных аксессуаров ŠKODA

- Детская зона ŠKODA FAMILY с аквагримом, аниматором, раскрасками, PlayStation (плЭй стЕйшн), сладкой ватой

- Интерактивная фото зона с моментальной печатью фото, а также возможностью отправить фотографию на почту

- Мгновенная консультация сотрудников Volkswagen Finance Банк (ФольксвАген ФинАнс)

- Мгновенная консультация сотрудников Дилерских Центров в удобной клиентской зоне

- Арт лаунж зона под открытым небом, в которой можно будет отдохнуть после тест-драйва

- Интерактивы для взрослых и детей с розыгрышем фирменных сувениров от марки

- Экспо зона со всем модельным рядом (спец версии – SKODA Octavia в специальном юбилейном пакете опций к 60-летию модели, SKODA Kodiaq Scout, SKODA Superb Sportline)

- Интерактивные тачпанели с конфигуратором, а также возможностью узнать наличие автомобилей у дилера на складе

- Возможность пообщаться с высококвалифицированным специалистом/тренером из Академии Volkswagen

- Уникальный возможность посмотреть двигатель и коробку передач на демонстрационном стенде

Фото предоставлено автоцентром "Злата"

ŠKODA Experience успешно стартовал в 2018 году. За это время:

- проект побывал в 7 городах

- проведено более 8000 тест-драйвов

- нас посетило более 10 000 счастливых семей