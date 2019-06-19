Академию Следственного комитета создадут в Нижнем Новгороде

Среди других структур правоохранительной системы Следственный комитет стоит несколько особняком. Самые жуткие убийства, самые громкие коррупционные скандалы, самые тяжкие преступления - все это ложится на плечи сотрудников именно этого ведомства. Так что же сегодня собой представляет Следственный комитет и каких изменений ожидает - в интервью «Комсомолке» рассказал и. о. руководителя СУ СКР по Нижегородской области Дмитрий Канонеров.

- Дмитрий Георгиевич, расскажите немного о том, что вообще собой представляет следственное управление сегодня?

- Вообще Следственный комитет - это самый молодой орган во всей правоохранительной системе. Хотя напрямую к правоохранительной системе он и не относится, в 2011 году он отделился от прокуратуры, которая тоже не является частью правоохранительных органов. По всей стране в Следственном комитете работает около 23 тысяч человек. В региональном следственном управлении - 307 человек, 180 из которых - следователи. Это как раз те люди, на которых ложится основная нагрузка по расследованию преступлений. А дела у нас самые сложные - это и убийства, и изнасилования, и преступления против конституционных прав граждан.

И. о. руководителя СУ СКР по Нижегородской области Дмитрий Канонеров рассказал о рабочих буднях управления.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Сколько отделов насчитывается в составе управления?

- Девять отделов, три из которых специализируются на расследовании особо важных дел. Первый отдел занимается убийствами, бандитизмом и прочими тяжкими преступлениями. Второй отдел специализируется на экономических делах, среди которых и коррупционные схемы, и должностные преступления. Третий отдел занимается расследованием налоговых преступлений. Это направление у нас появилось относительно недавно - в 2017 году, после того как следственному комитету была передана функция расследования налоговых преступлений. Почему эта сфера так важна? Потому что это бюджетные деньги, которые государство недополучило в результате преступных действий тех лиц, укрывающихся от уплаты налогов. А от этого зависит наполнение бюджета. Приведу простой пример. Содержание всего Следственного комитета во всей стране обходится примерно в два миллиарда рублей в год. А одно только наше следственное управление за два года смогло вернуть в бюджет около четырех миллиардов рублей. Вообще налоговые преступления - это важнейшая сфера права, которой придается большое значение во всем мире. К примеру, в США за такие преступления можно получить до 20 лет тюрьмы. В России более гуманное законодательство. Здесь может быть даже полностью прекращено уголовное преследование, если будет полностью возмещен ущерб, нанесенный государству.

- А остальные отделы?

- Это отделы обеспечения и контроля: контрольно-следственный, организационно-контрольный, материально-технический, финансово-экономический, отдел кадров, отдел криминалистики и экспертно-криминалистический отдел. С первым все понятно - он занимается материально-техническим обеспечением деятельности всего управления и контролем за ходом расследования преступлений. А вот с остальными сложнее. Например, отдел криминалистики занимается расследованием неочевидных преступлений, так называемых «глухарей». Тут собраны наиболее опытные следователи, умеющие применять самую современную криминалистическую технику. Сейчас технические средства позволяют отыскать доказательства даже там, где, казалось бы, не осталось никаких следов. К примеру, есть техника, которая может снять отпечатки пальцев с предмета, который определенное время пролежал под водой. Или взять, к примеру, генетику. Каждый человек, находясь в помещении, оставляет множество генетических следов. И современная техника позволяет их обнаружить в любых условиях. Вообще наука движется вперед, и следственное управление старается за ней успевать. В своих расследованиях мы применяем самые высокие технологии, различную криминалистическую технику, квадрокоптер, снегоболотоход… Теперь мы можем находить вещественные доказательства даже там, куда раньше не могли добраться. Например, если преступник выбросит оружие в болото, то мы найдем его и там с помощью снегоболотохода и металлоискателя. Незаменим он и в поисковых операциях по спасению людей. Еще одна специфическая техника - это георадар. Он позволяет отыскать даже закопанные в землю трупы, четко указывая участок, где могут быть человеческие останки. Есть специальные технические средства для обнаружения скрытых видеокамер, поиска биологических следов, разблокировки даже запароленных преступниками гаджетов. И всем этим занимается отдел криминалистики.

Современная техника позволяет достать улики даже со дна болота.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- А экспертно-криминалистический?

- Такие отделы есть не во многих российских субъектах. К примеру, в ПФО - в Нижнем Новгороде и Казани. Кстати, сейчас в Госдуме рассматривается закон о внесении изменений в закон об экспертной деятельности, который должен ее упорядочить. Конечно, все эти изменения позволят значительно сократить сроки расследования преступлений.

- Учитывая всю эту специфическую работу, ваши специалисты должны иметь очень широкий спектр знаний. Кто в основном у вас работает?

- Следователь Следственного комитета должен обладать большими знаниями во всех областях, даже по тем преступлениям, которые напрямую не относятся к нашей специализации. Дело в том, что законодательством определено, что специалисты Следственного комитета могут расследовать вообще любой состав. Такое решение принимается обычно прокурором, который может изъять дело органов следствия из МВД или ФСБ и передать его в Следственный комитет. Поэтому наши следователи могут ответить на любой вопрос, связанный с расследованием любого уголовного дела.

- А как можно к вам попасть на работу?

- Есть целый ряд обязательных условий: это и наличие высшего юридического образования, и особые требования к личности самого человека как кандидата, и к членам его семьи. Мы должны быть полностью уверены, что у человека только законные намерения при трудоустройстве в Следственный комитет. А вообще окончательное решение о приеме человека на работу принимается специальной отборочной комиссией при участии руководства управления. Кроме того, огромное внимание уделяется формированию кадрового резерва, участники которого в дальнейшем могут стать следователями. На сегодняшний день в стране существуют две академии Следственного комитета - в Москве и Санкт-Петербурге. В скором времени филиал такого учебного заведения появится и в Нижнем Новгороде - это вопрос ближайшего года. Тем более что у нас для этого есть и необходимая материально-техническая база, и педагогический состав. Эта академия будет создана на базе института повышения квалификации следователей. Впрочем, готовить кадры для себя мы начинаем еще со школы. В одном из нижегородских лицеев у нас есть кадетские классы, где занимаются учащиеся 10-х и 11-х классов. Каждую неделю сотрудники нашего управления проводят там занятия по праву и прививают им начальные навыки работы в Следственном комитете. Окончание этого класса является приоритетом при поступлении в академию. И в этом году все выпускники этих классов, кто хотел поступить в академию, прошли отбор без проблем.

Теперь улики можно снять даже с предметов, пролежавших долгое время под водой.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

КСТАТИ

СУ СКР по Нижегородской области большое внимание уделяет благотворительной работе. Сейчас сотрудники ведомства несут шефство над Замятинским детским домом-интернатом для умственно отсталых детей. Кадеты дают там концерты, а следователи дарят сладкие подарки. Одновременно с этим территориальные отделы оказывают помощь и другим детским домам на обслуживаемых ими территориях - всего 17 детских домов. Столь же пристальное внимание уделяется и интернату для ветеранов войны и труда, куда сотрудники ведомства также возят памятные подарки.