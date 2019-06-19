Роман Кабешев: «Протест на выборах связан с тем, что действующая власть не слышит людей»

Коммунисты постараются развить политический успех в Балахне на довыборах в гордуму и Заксобрание в Кстове. Об этом заявил депутат Заксобрания, секретарь НРО КПРФ Роман Кабешев на заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды - Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?» 19 июня в Проектном офисе Стратегии развития области.

По словам Романа Кабешева, выдвижение кандидатов пройдет согласно действующему законодательству и планируется оно на 25 июня. «Поэтому все фамилии будут озвучены в соответствующем порядке. На что рассчитываем? На победу. И другого ответа нет», - заверил Кабешев.

- Мы можем говорить о том, что выборы в Балахне, в которых победил наш кандидат Максим Волков - это особый случай. Но поверьте, это на самом деле не так, - считает Кабешев. - На сегодняшний день люди просят услышать себя. Вот и все. И есть стойкое понимание того, что власти людей не слышат.

Выборы - это всегда политическое действие. У нас фактически нет никаких других вариантов для граждан участвовать в принятии решений. Потому что на сегодняшний день публичные слушания такие: главное - провести, а результаты можно учитывать, а можно и не учитывать. И есть хорошо известный референдум, который должен действовать и работать серьезно и снимать очень многие моменты. Но у нас это невозможно.

Мы, конечно, можем говорить о том, что власть стала открытой и так далее, но давайте с вами скажем откровенно. Например, Канавинский район: ситуация вокруг приоритетного проекта строительства рядом с Ярмаркой на Мануфактурной улице. Стоит забор, туда приезжает глава города. И вот эти все прыжки вокруг этого забора вызывают у людей недоумение. Так есть, собственно, власть в городе или нет? Есть какое-то решение или это такое, извините, политическое бессилие, которое длится много лет? Вот из такого складывается общее ощущение. Поэтому, если говорить серьезно, протест выражается именно в этом: люди не чувствуют, что их слышат, люди не чувствуют, что могут повлиять каким-то образом на решение.

Отсюда абсолютная апатия, отсюда тихое и закрытое негодование, которое проявляется такими выбросами. Вы сами прекрасно знаете русскую литературу: вот это молчание народа в России будет пострашнее, чем горячий протест желтых жилетов во Франции. Я уже не говорю про дальнейшие вещи, но, тем не менее, вот это внутреннее клокотание и недовольство, оно очень сильно. Поэтому, что касается того, повторится ли протест: я не вижу пока никаких системных серьезных моментов, связанных с тем, чтобы это напряжение снять, учитывая последние действия по пенсионной реформе.