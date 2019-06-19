Шоумен из Нижнего Новгорода вышел в полуфинал телепроекта «Кондитер»

Нижегородцы продолжают покорять проект «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Недавно «Комсомольская правда» рассказывала про 33-летнюю Ольгу Мартынову, ставшую финалисткой популярного кулинарного шоу. И вот еще одна радостная новость - в полуфинале «Кондитера» оказался шоумен Александр Плющенко, для которого участие в съемках стало маленьким шагом к большой цели.

32-летний Александр Плющенко поразил Рената Агзамова азотным тортом.

По образованию Александр радиофизик и экономист, но по призванию - ведущий различных мероприятий. Иногда работает на телевидении, например, сейчас 33-летний нижегородец ведет танцевальный телепроект «Танцы в городе» на «Первом городском». А еще он называет себя артистом нескольких жанров: может и азотное криошоу устроить, и криомороженое приготовить и пустить мыльные пузыри.

Нижегородец не прочь поработать с Агзамовым в качестве соведущего.

Кондитером он себя не считает, однако это никак не помешало Александру отправиться на кастинг популярного шоу. Ведь там, по его словам, требовались не только профессиональные кондитеры, но и те, кто могут сделать необычный торт.

- Вот я и подумал, что из моего криомороженого можно соорудить классный азотный криоторт. Так что я единственный не кондитер, который прошел отборочный этап и попал в полуфинал! - заявил собеседник «Комсомолки».

Съемки на телевидении привели Александра в неописуемый восторг.

Съемки на телевидении привели Александра в неописуемый восторг. Ему всегда хотелось работать на федеральном канале. И участие в «Кондитере» теперь называет не иначе как маленьким шагом к большой цели.

О знакомстве с известным кондитером Ренатом Агзамовым шоумен из Нижнего Новгорода рассказывает с улыбкой. Хотя, судя по первым двум сезонам «Кондитера», участникам с ведущим приходится непросто.

- Он другой. Ренат добрый, интеллигентный человек. Но я уверен, что в работе он строгий. А у нас в первую очередь шоу! В общем, на экране и в жизни мы все разные. Ну кроме меня, конечно, - смеется Александр. - Я и там, и там скромный и классный.

Кстати, нижегородец не прочь поработать с Агзамовым в качестве соведущего, добавляя в передачу веселья и искрометного юмора.

- Я бы хотел научиться вести телешоу и, может быть, готовить, поскольку у меня с этим большие проблемы, - отметил шоумен.

Хотя, по его словам, важнее оставаться хорошим человеком, нежели побеждать в шоу.

- Вообще ради победы я готов на многое, но не причиняя при этом вред и неудобства другим участникам. Некоторые из них действительно профессионалы своего дела, - заключил собеседник «Комсомолки».