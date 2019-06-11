2019-06-11T13:02:09+03:00
Телевизор

«Агзамов сказал, что нужно стоять на своем»: Ольга Мартынова стала финалисткой телепроекта «Кондитер»

Нижегородка рассказала, зачем отправилась на телевидение и на что готова ради победы
Анастасия НАЗАРОВА
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Ольга Мартынова стала финалисткой телепроекта «Кондитер».Ольга Мартынова стала финалисткой телепроекта «Кондитер».
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На телеканале «Пятница!» стартовал третий сезон кулинарного проекта «Кондитер», ведущим которого является король тортов Ренат Агзамов. На прошлой неделе в проекте приняли участие кондитеры из Нижнего Новгорода. «Комсомольской правде» удалось пообщаться с Ольгой Мартыновой, нашей землячкой и участницей второго выпуска шоу.

- Ольга, давайте знакомиться. Расскажите, сколько вам лет, кем работаете и чем увлекаетесь?

- Мне 33 года. Вообще я работаю в Пенсионном фонде РФ, но сейчас нахожусь в отпуске по уходу за детьми.

- И когда же вы занялись кондитерским делом?

- Давно, но более профессионально занялась этим после окончания курсов кондитера третьего и четвертого разрядов. Для меня это занятие для души, поэтому я просто домашний кондитер-любитель.

- Зачем вы отправились на телешоу «Кондитер»?

- Во-первых, чтобы познакомиться с профессионалами в этом сладком мире. Во-вторых, чтобы узнать что-то новое, ну и познакомиться с другими такими же кондитерами.

- Предыдущие сезоны проекта смотрели?

- Честно говоря, нет.

- Просто в первых двух сезонах ведущий Ренат Агзамов был очень строгим по отношению к участникам, никогда не стеснялся в выражениях. А какой он в реальной жизни?

- Чему бы вы хотели научиться у гуру кондитерского ремесла? Может, он уже дал вам какой-то дельный совет?

- К сожалению, мы не так много с ним общались. Но в конце, вне камер, Ренат сказал мне: нельзя сдаваться! Даже если что-то не получилось, нужно стоять на своем.

- Как долго длились съемки? И тяжело ли далась разлука с близкими?

- Съемки проходили два дня! Конечно, расставаться с родными было тяжело, но для мамы «футбольной команды» это своего рода отпуск, смена обстановки.

- Профессия кондитера непростая. Какие десерты вам удаются лучше всего, а какие пока не поддаются?

- Я еще не освоила большое количество десертов, но стараюсь как можно чаще радовать своих родных и близких новыми сладостями. Намного легче мне даются бисквитные торты. А вот муссовые - никак! Хотя очень хочется освоить именно этот десерт.

- Ольга, напоследок скажите, пожалуйста, на что вы готовы ради победы в «Кондитере»?

- Надо понимать, что проект «Кондитер» - это в первую очередь шоу. Но и в рамках шоу нужно оставаться людьми!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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