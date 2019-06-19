Геморрой. Коротко о главном

Причины возникновения геморроя.

Основные факты, которые влияют на появление геморроя:

1. Генетика;

2. Возраст.

3. Малая физическая подвижность - гиподинамия;

4. Некачественная еда, несбалансированный рацион: частое употребление жирной пищи.

5. Вредные привычки: алкоголь, курение;

6. Нарушения стула: частые запоры и поносы;

7. Стрессы.

Симптомы геморроя:

Жжение, зуд в области ануса;

Ощущение инородного тела в заднем проходе, дискомфорт;

Кровотечение. Каловые массы, при прохождении прямой кишки, задевают болезненные участки, тем самым провоцируя выделение крови;

Боль в области ануса. Интенсивность может быть разной, в зависимости от степени «запущенности» заболевания.

Выпадение воспаленных геморроидальных узлов из просвета ануса.

Повышенной отёчностью, «синюшностью» проблемного образования;

Резкой болью при сидении, ходьбе, которая значительно усиливается при дефекации;

Высокая температура. Это естественная реакция организма на инфекцию.

Виды геморроя:

• Наружный

• Внутренний

• Комбинированный

Онли Клиник предлагает свои услуги в лечении геморроя, как на первых этапах, так и в случае осложнений.

Формы геморроя могут быть начальные, хронические, острые.

Острая форма – по-настоящему серьёзная проблема, которая нередко требует оперативного хирургического вмешательства.

Профилактика геморроя:

Основная профилактическая мера против геморроя – это ведение здорового образа жизни: больше подвижной деятельности, правильное питание и отказ от вредных привычек.

Отличным средством от неожиданного диагноза «геморрой» будет регулярное прохождение комплексного проктологического обследования.

Онли Клиник предлагает свои услуги в лечении геморроя, как на первых этапах, так и в случае осложнений.

Преимущества Онли Клиник в помощи пациентам в борьбе с геморроем:

• Высокоточная диагностика, которая проводится с применением прогрессивного медицинского оборудования;

• Квалифицированный персонал;

• Комфортные условия стационарного пребывания.

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