Геморрой. Коротко о главном
Причины возникновения геморроя.
Основные факты, которые влияют на появление геморроя:
1. Генетика;
2. Возраст.
3. Малая физическая подвижность - гиподинамия;
4. Некачественная еда, несбалансированный рацион: частое употребление жирной пищи.
5. Вредные привычки: алкоголь, курение;
6. Нарушения стула: частые запоры и поносы;
7. Стрессы.
Симптомы геморроя:
Жжение, зуд в области ануса;
Ощущение инородного тела в заднем проходе, дискомфорт;
Кровотечение. Каловые массы, при прохождении прямой кишки, задевают болезненные участки, тем самым провоцируя выделение крови;
Боль в области ануса. Интенсивность может быть разной, в зависимости от степени «запущенности» заболевания.
Выпадение воспаленных геморроидальных узлов из просвета ануса.
Повышенной отёчностью, «синюшностью» проблемного образования;
Резкой болью при сидении, ходьбе, которая значительно усиливается при дефекации;
Высокая температура. Это естественная реакция организма на инфекцию.
Виды геморроя:
• Наружный
• Внутренний
• Комбинированный
Онли Клиник предлагает свои услуги в лечении геморроя, как на первых этапах, так и в случае осложнений.
Формы геморроя могут быть начальные, хронические, острые.
Острая форма – по-настоящему серьёзная проблема, которая нередко требует оперативного хирургического вмешательства.
Профилактика геморроя:
Основная профилактическая мера против геморроя – это ведение здорового образа жизни: больше подвижной деятельности, правильное питание и отказ от вредных привычек.
Отличным средством от неожиданного диагноза «геморрой» будет регулярное прохождение комплексного проктологического обследования.
Онли Клиник предлагает свои услуги в лечении геморроя, как на первых этапах, так и в случае осложнений.
Преимущества Онли Клиник в помощи пациентам в борьбе с геморроем:
• Высокоточная диагностика, которая проводится с применением прогрессивного медицинского оборудования;
• Квалифицированный персонал;
• Комфортные условия стационарного пребывания.
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