100 новых детских площадок установят в Нижнем Новгороде
К тому, что в Нижнем Новгороде началось благоустройство общественных пространств за последние два года нижегородцы стали постепенно привыкать. Однако теперь приятные изменения ожидают не только взрослых горожан, но и совсем маленьких – этим летом в Нижнем Новгороде планируется установить сразу 100 детских площадок. Все они будут равномерно распределены по всем восьми районам города.
- Программа «100 детских площадок» направлена на создание благоустроенного пространства для досуга детей, - сообщили «Комсомолке» в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода. – На реализацию этой программы из городского бюджета выделено 30 миллионов рублей при стоимости одной детской площадки не более 300 тысяч рублей.
К слову, участвовать в реализации этого проекта намерен не только муниципалитет, но и депутаты городской Думы и Законодательного собрания Нижегородской области.
- Средства на установку дополнительного оборудования на детских площадках будут выделены из фондов депутатов, - говорится в сообщении. – Реализовать программу планируется до октября 2019 года. На сегодняшний день на основании общественного мнения районными администрациями уже определены места для установки игровых комплексов.
КОНКРЕТНО
Где установят детские площадки?
Автозаводский
• Улица Ильича, д.34а
• Улица Дружаева, д.7
• Улица Лескова, д.35/1
• Улица Совесткой Армии, д.22
• Проспект Кирова, д.4
• Улица Переходникова, д.3а
• Сквер по проспекту Октября напротив д.21
• Улица Краснодонцев, д. 21/1
• Проспект Октября, д.12
• Улица Дружаева, д.3
• Проспект Молодежный, д.44а
• Улица Мельникова, д. 30
• Улица Раевского, д.15
• Улица Поющева, д.17
• Улица Дьяконова, д. 2/3;
Канавинский
• между домами № 17 по ул. Архангельской и №1А по ул. Подворной
• улица Брестская, д.4
• улица Карла Маркса, д. 32
• улица Осипенко, д.24
• улица Пролетарская, д. 14А
• улица Революционная, д.1
• улица Тонкинская, д.7
• улица Тихорецкая, д.12
• улица Пролетарская, д.6
• улица Акимова, д.22
• улица Акимова, д.58-59
• улица Таллиннская, д.15а и 16а
• Улица Лесной городок, д. 6
Ленинский
• сквер по улице Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)
• площадь Комсомольская, д.6/3
• улица Космонавта Комарова, д.5А
• улица Заводская, д.15/5
• улица Героя Чугунова, д.11А
• улица Космонавта Комарова, д.12
• площадка «Воркаут» бульвар Заречный, д.5
• Проспект Ленина, д. 41
• улица Молитовская, д. 6
• улица Шекспира, д.6
• Улица Адмирала Макарова, д.7/1
• площадь Комсомольская, д.2/3
• улица Героя Попова, д.9/1;
Московский
• Поселок Орловские дворики
• улица Павла Орлова, д. 2
• Московское шоссе, д.83
• улица 50-летия Победы, д.22-24
• улица Мечникова, д.77
• улица Куйбышева, д.5-15
• улица Березовская, д. 65,67
• улица Черняховского,д.3
• проспект Героев, д.30
• улица Черняховского, д.13
• улица Ярошенко, д.10-12
• Улица Березовская, д.88
• улица Московское шоссе, д. 209-211
Нижегородский
• Мореновская школа перед д.6
• Улица Ванеева, д.1-3
• Улица Ковалихинская, д.77
• сквер Яблоневая
• Улица Максима Горького, д.234
• Улица Родионова, д.15
• площадка «Воркаут» улица Фруктовая, д.9, корп.3
• Дом-интернат Зеленый город у д.5
• Улица Студеная, д.7а
• Улица Молодежная, д.15
• Улица Родионова, д.11
• Казанское шоссе, д.7
• Набережная Федоровского, д.4-6;
Приокский
• Проспект Гагарина, д.210
• Проспект Гагарина, д. 200
• Улица Вологдина, д. 3
• улица Арсеньева, д.3
• улица Тропинина, д.8
• Улица Голованова, д.37А
• улица Цветочная, д.1
• поселок Дубенки (улица Шатковская, д. 30)
• улица Ларина, д.3
• улица Бонч-Бруевича, д.10
• Щербинки-1, д.20
• поселок Черепичный, д.10
• улица Тропинина, д.4,6
• ул. Тропинина, д.2-2а;
Советский
• сквер у ДК «Звезда» (улица Бекетова, д.69)
• Улица Васютина, д.5/1
• Улица Богородского, д. 3/1
• Улица Малиновского, д.6-7-9
• улица Надежды Сусловой, д. 9/1
• Улица Корнилова, д.1
• Улица Ванеева, д.106-108
• Улица Козицкого, д.1/1
• Улица Норвежская, д.6-6/3
• Улица Панина, д.16
• Улица Козицкого, д. 5/1-5/3-6
• Улица Светлогорская, д.1А-1Б
• площадка «Воркаут» улица Ванеева, д. 100
• улица Чукотская, д. 30
• улица Ивлиева, д.38
• проспект Гагарина, д. 32-34
• Улица В. Шишкова, д. 7/1
• улица Н.Сусловой, д. 5/2
• улица Норвежская, д. 4
• улица Рокоссовского, д. 9-13
• Улица Бекетова, д. 34-36 (ДК «Победа»);
Сормовский
• Улица Культуры, д.5
• Улица Вождей Революции, д.18
• Улица Зайцева, напротив д.4
• Улица Гаугеля, д.13
• Улица Федосеенко, д.87
• Улица Героев Космоса, д.10
• площадка «Воркаут» улица Зайцева, 2
• улица Энгельса, д.15
• Улица Героев Космоса, д.52
• Улица Федосеенко, д.38
• Проспект 70 лет Октября напротив здания 2
• Улица Светлоярская, д.38
• поселок Торфосклад.
ИСТОЧНИК KP.RU