100 новых детских площадок установят в Нижнем Новгороде

К тому, что в Нижнем Новгороде началось благоустройство общественных пространств за последние два года нижегородцы стали постепенно привыкать. Однако теперь приятные изменения ожидают не только взрослых горожан, но и совсем маленьких – этим летом в Нижнем Новгороде планируется установить сразу 100 детских площадок. Все они будут равномерно распределены по всем восьми районам города.

- Программа «100 детских площадок» направлена на создание благоустроенного пространства для досуга детей, - сообщили «Комсомолке» в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода. – На реализацию этой программы из городского бюджета выделено 30 миллионов рублей при стоимости одной детской площадки не более 300 тысяч рублей.

К слову, участвовать в реализации этого проекта намерен не только муниципалитет, но и депутаты городской Думы и Законодательного собрания Нижегородской области.

- Средства на установку дополнительного оборудования на детских площадках будут выделены из фондов депутатов, - говорится в сообщении. – Реализовать программу планируется до октября 2019 года. На сегодняшний день на основании общественного мнения районными администрациями уже определены места для установки игровых комплексов.

КОНКРЕТНО

Где установят детские площадки?

Автозаводский

• Улица Ильича, д.34а

• Улица Дружаева, д.7

• Улица Лескова, д.35/1

• Улица Совесткой Армии, д.22

• Проспект Кирова, д.4

• Улица Переходникова, д.3а

• Сквер по проспекту Октября напротив д.21

• Улица Краснодонцев, д. 21/1

• Проспект Октября, д.12

• Улица Дружаева, д.3

• Проспект Молодежный, д.44а

• Улица Мельникова, д. 30

• Улица Раевского, д.15

• Улица Поющева, д.17

• Улица Дьяконова, д. 2/3;

Канавинский

• между домами № 17 по ул. Архангельской и №1А по ул. Подворной

• улица Брестская, д.4

• улица Карла Маркса, д. 32

• улица Осипенко, д.24

• улица Пролетарская, д. 14А

• улица Революционная, д.1

• улица Тонкинская, д.7

• улица Тихорецкая, д.12

• улица Пролетарская, д.6

• улица Акимова, д.22

• улица Акимова, д.58-59

• улица Таллиннская, д.15а и 16а

• Улица Лесной городок, д. 6

Ленинский

• сквер по улице Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)

• площадь Комсомольская, д.6/3

• улица Космонавта Комарова, д.5А

• улица Заводская, д.15/5

• улица Героя Чугунова, д.11А

• улица Космонавта Комарова, д.12

• площадка «Воркаут» бульвар Заречный, д.5

• Проспект Ленина, д. 41

• улица Молитовская, д. 6

• улица Шекспира, д.6

• Улица Адмирала Макарова, д.7/1

• площадь Комсомольская, д.2/3

• улица Героя Попова, д.9/1;

Московский

• Поселок Орловские дворики

• улица Павла Орлова, д. 2

• Московское шоссе, д.83

• улица 50-летия Победы, д.22-24

• улица Мечникова, д.77

• улица Куйбышева, д.5-15

• улица Березовская, д. 65,67

• улица Черняховского,д.3

• проспект Героев, д.30

• улица Черняховского, д.13

• улица Ярошенко, д.10-12

• Улица Березовская, д.88

• улица Московское шоссе, д. 209-211

Нижегородский

• Мореновская школа перед д.6

• Улица Ванеева, д.1-3

• Улица Ковалихинская, д.77

• сквер Яблоневая

• Улица Максима Горького, д.234

• Улица Родионова, д.15

• площадка «Воркаут» улица Фруктовая, д.9, корп.3

• Дом-интернат Зеленый город у д.5

• Улица Студеная, д.7а

• Улица Молодежная, д.15

• Улица Родионова, д.11

• Казанское шоссе, д.7

• Набережная Федоровского, д.4-6;

Приокский

• Проспект Гагарина, д.210

• Проспект Гагарина, д. 200

• Улица Вологдина, д. 3

• улица Арсеньева, д.3

• улица Тропинина, д.8

• Улица Голованова, д.37А

• улица Цветочная, д.1

• поселок Дубенки (улица Шатковская, д. 30)

• улица Ларина, д.3

• улица Бонч-Бруевича, д.10

• Щербинки-1, д.20

• поселок Черепичный, д.10

• улица Тропинина, д.4,6

• ул. Тропинина, д.2-2а;

Советский

• сквер у ДК «Звезда» (улица Бекетова, д.69)

• Улица Васютина, д.5/1

• Улица Богородского, д. 3/1

• Улица Малиновского, д.6-7-9

• улица Надежды Сусловой, д. 9/1

• Улица Корнилова, д.1

• Улица Ванеева, д.106-108

• Улица Козицкого, д.1/1

• Улица Норвежская, д.6-6/3

• Улица Панина, д.16

• Улица Козицкого, д. 5/1-5/3-6

• Улица Светлогорская, д.1А-1Б

• площадка «Воркаут» улица Ванеева, д. 100

• улица Чукотская, д. 30

• улица Ивлиева, д.38

• проспект Гагарина, д. 32-34

• Улица В. Шишкова, д. 7/1

• улица Н.Сусловой, д. 5/2

• улица Норвежская, д. 4

• улица Рокоссовского, д. 9-13

• Улица Бекетова, д. 34-36 (ДК «Победа»);

Сормовский

• Улица Культуры, д.5

• Улица Вождей Революции, д.18

• Улица Зайцева, напротив д.4

• Улица Гаугеля, д.13

• Улица Федосеенко, д.87

• Улица Героев Космоса, д.10

• площадка «Воркаут» улица Зайцева, 2

• улица Энгельса, д.15

• Улица Героев Космоса, д.52

• Улица Федосеенко, д.38

• Проспект 70 лет Октября напротив здания 2

• Улица Светлоярская, д.38

• поселок Торфосклад.