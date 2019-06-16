2019-06-16T20:05:14+03:00
Происшествия

Автомобиль вылетел с проезжей части в реку в Нижнем Новгороде

Машину пришлось вытаскивать спасателям МЧС [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Автомобиль упал в речку рядом с Высоковским проездом.Автомобиль упал в речку рядом с Высоковским проездом.Фото: скрин с видео
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Автомобиль вылетел с проезжей части в речку на пересечении Высоковского проезда с Агрономической улицей в Советском районе Нижнего Новгорода 16 июня.

Автомобиль упал в речку рядом с Высоковским проездом в Нижнем Новгороде.Видео: https://vk.com/novgorod_52

По словам очевидцев, находящийся за рулем водитель гнал на огромной скорости. Некоторые подозревают, что мужчина был нетрезв.

К слову, виновник ДТП не пострадал. А вот его машину пришлось вытаскивать из мелкой речушки спасателям регионального ГУ МЧС России.

В паблике "Регион 52" тут же появилось видео с места событий, снятое зеваками.

- И резко протрезвел, наверное, - прокомментировал видеоролик Хамид Жураев.

- Давненько туда никто не нырял, - написал Антон Лукоянов.

- Там такой поворот опасный. Если не знать, то легко можно улететь. Я сама там однажды чуть не улетела, хотя трезвая была и не отвлекалась, - призналась Юлия Рацэ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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