Правоохранители арестовали автобус Нижний Новгород – Богородск из-за отсутствия разрешения на перевозку.

В Нижегородской области арестовали нелегального перевозчика, который возил пассажиров по маршруту Нижний Новгород – Богородск. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, которая опубликовала фото и видео с места задержания автобуса.

Так, нарушителя удалось поймать в ходе совместного рейда специалистов регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, Приволжского МУГАДН, Госавтоинспекции МВД прокуратуры и Федеральной Службы Безопасности.

Автобус был остановлен на посту ДПС «Ольгино» в Приокском районе Нижнего Новгорода. После проверки документов выяснилось, что у водителя нет разрешения на перевозку пассажиров.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за отсутствие карты маршрута и путевого листа. Кроме того, он работал без лицензии.

Согласно информации, в ходе рейда транспортное средство было арестовано и перемещено на специализированную стоянку.