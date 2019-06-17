2019-06-17T16:31:15+03:00
Общество

Правоохранители арестовали автобус Нижний Новгород – Богородск из-за отсутствия разрешения на перевозку

В отношении нелегального перевозчика возбуждено дело [фото, видео]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба облправительстваФото: пресс-служба облправительства
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В Нижегородской области арестовали нелегального перевозчика, который возил пассажиров по маршруту Нижний НовгородБогородск. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, которая опубликовала фото и видео с места задержания автобуса.

Так, нарушителя удалось поймать в ходе совместного рейда специалистов регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, Приволжского МУГАДН, Госавтоинспекции МВД прокуратуры и Федеральной Службы Безопасности.

Автобус был остановлен на посту ДПС «Ольгино» в Приокском районе Нижнего Новгорода. После проверки документов выяснилось, что у водителя нет разрешения на перевозку пассажиров.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за отсутствие карты маршрута и путевого листа. Кроме того, он работал без лицензии.

Согласно информации, в ходе рейда транспортное средство было арестовано и перемещено на специализированную стоянку.

Правоохранители арестовали автобус Нижний Новгород – Богородск из-за отсутствия разрешения на перевозку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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