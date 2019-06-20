В Нижегородских больницах вводятся новые правила лечения рака

В нижегородских лечебных учреждениях вводятся новые правила лечения онкологических заболеваний. Теперь для получения квалифицированной помощи установлены строгие рамки, а значит пациентам не придется месяцами ждать своей очереди.

- В течение пяти рабочих дней с момента установки диагноза или подозрения на онкологическое заболевание вам должна быть проведена консультация врачом-онкологом, направление к которому выписывает терапевт или врач общей практики. Проходит она в первичном онкологическом кабинете или первичном онкологическом отделении медицинской организации.

- В течение одного рабочего дня с момента установления предварительного диагноза врач-онколог должен организовать взятие биопсийного (операционного) материала.

- В течение 10 календарных дней с даты гистологической верификации или 15 календарных дней с даты установления предварительного диагноза больного должны госпитализировать в профильное медучреждение для оказания специализированной медицинской помощи.

Контролировать соблюдение всех временных рамок оказания медицинской помощи должна страховая компания, которая выдала вам полис ОМС. Более того, страховой представитель компании должен проводить полное «информационное сопровождение» застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи. Другими словами, если вы обратитесь в страховую компанию, то вам должны объяснить каждый ваш дальнейший шаг: к кому вы должны обратиться, какие процедуры вам должны сделать и в какой срок.

А уж если с вас за какие-то процедуры требуют деньги, то обязательно звоните в страховую компанию.

- Большинство мероприятий по лечению онкологических заболеваний сегодня входят в систему ОМС, а это значит, что они проводятся бесплатно для пациента, - напомнила читателям «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева. - Это касается и высокотехнологичной медицинской помощи: сложных хирургических операций, химиотерапии, полного спектра поддерживающего лечения пациента.

КСТАТИ

В новых правилах ОМС появилась норма о формировании страховщиками на информационном портале территориальных фондов ОМС истории страховых случаев пациентов с подозрением на злокачественное новообразование или с подтвержденным диагнозом «онкология». Эта информация поможет контролировать ход лечения во втором случае и состояние его здоровья в первом. Главное – не пропустить начало заболевания и начать лечение на ранней стадии его развития.

ВАЖНО

По всем вопросам прохождения диспансеризации жители могут обращаться в страховую медицинскую организацию, которая выдала застрахованному человеку полис ОМС. Также круглосуточно работает телефон единого контакт-центра ТФОМС Нижегородской области 8 800-333-71-93 (звонок для граждан бесплатный).