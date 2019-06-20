Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Нижегородской области

Днем 20 июня в Бутурлинском районе Нижегородской области на железной дороге произошло ЧП: шесть вагонов поезда сошли с рельсов. Об этом сообщил источник «Комсомольской правды».

Инцидент случился рядом со станцией Тарталей. Данную информацию нам подтвердили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

- В 13/26 на перегоне Тарталей – Каменище произошел сход шести вагонов грузового поезда, который перевозил уголь. В результате схода нарушен габарит соседнего пути, - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших нет. Задержки пассажирских поездов тоже.

- К месту происшествия направлены восстановительные поезда станций Арзамас, Канаш и Муром. Железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода в кратчайшие сроки, - объяснили в пресс-службе ГЖД.

Кроме того, для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб. Подробности случившегося выясняются.

По данному факту уже проводится доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, - рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте. Сумма ущерба устанавливается.