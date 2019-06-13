«Я живу на хлебе и воде»: 78-летняя пенсионерка уже десять лет отдает половину пенсии бизнесмену, отбирающему у нее земельный участок

Деньжата на ремонт

Небольшой деревенский домик в поселке Новинки Богородского района супруги Холодовы купили еще в 1980 году. Построенный в 50-х годах, он уже тогда был довольно старенький: где-то подтекала крыша, где-то покосились стены.

- Ничего, мы его мигом в чувство приведем! – успокаивал Евгению Ивановну муж. – Я его подремонтирую, и будем жить.

После ремонта дом действительно ожил: здесь выросла дочка, отсюда пошел в армию сын, здесь же появился на свет внук. Но когда в 2008 году муж умер, Евгения Ивановна совсем сникла – что делать в свои 68 лет с ветшающим домом и огромным огородом, она понятия не имела.

- Да что ж ты будешь с этим огородом мучиться? Возьми да продай половину: и обузу с себя лишнюю снимешь, и деньжата на ремонт появятся, - уговаривала ее подруга-пенсионерка. – Вон ведь бизнесмен из города недавно приезжал – как раз участок искал. Хочешь, я ему позвоню?

Слова соседки запали Евгении Ивановне в душу. Посоветовавшись с дочерью, она решила и в самом деле распрощаться с половиной огорода. Благо покупатель предлагал хорошую цену – 1,1 миллиона рублей за 9 соток земли.

- Конечно, я обрадовалась, - вспоминает бабушка. – Разделила участок на две половины: себе оставила 15 соток, а ему отдала – девять. Участок он купил по расписке и тут же отдал мне деньги.

Новообретенное богатство утекало, как вода. Уже через несколько месяцев от огромной суммы остались копейки.

- Перво-наперво мы отремонтировали крышу у дома – прохудившийся шифер заменили на железные листы, - рассказывает Евгения Ивановна. – Поменяли во всем доме окна, подлатали полы – вот деньги-то и улетели.

После всех юридических коллизий бабушка боится лишиться и дома.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Долги взыскали из пенсии

Все бы ничего только через год на пороге ее дома вновь показался знакомый бизнесмен. Вот только пришел он отнюдь не сажать картошку на соседнем огороде, как подумала было старушка. Вместо этого он потребовал назад свои деньги.

- Мужчина обратился в суд с требованием признать договор незаключенным, - рассказывает адвокат пенсионерки Сергей Вдовин. – И суд встал на его сторону – постановил вернуть выплаченную Евгении Ивановне сумму. Ну, а поскольку денег у нее уже не было, то взыскивать их стали из ее пенсии – каждый месяц ровно половину.

Сказать, что бабушка осталась на мели – это ничего не сказать. Из пенсии в девять тысяч четыре с половиной уходили на возмещение ущерба бизнесмену. А ведь нужно было еще платить за коммуналку: газ, воду, свет – итого почти три тысячи.

- На еду мне оставалось максимум 1,5-2 тысячи рублей, - признается пенсионерка. – Если бы не дочь с внуком, которые живут вместе со мной, вообще бы, наверное, голодала. Да и так-то соседи и родственники то и дело скидывались мне на еду. Одним словом, по миру пошла – живу на хлебе и воде.

Впрочем, самого пострадавшего бизнесмена этот факт нисколько не смущал. Наоборот один за другим он подавал в суд иски о «незаконном обогащении» Евгении Ивановны – сначала на 101 тысячу рублей, потом – на 172 тысячи, затем – на 116 тысяч. Чтобы оплачивать услуги сменяющихся адвокатов и копившиеся пенни по долгам, дочка Евгении Ивановны вынуждена была брать кредиты – то на 300 тысяч, то на 120 тысяч. И это при том, что она одна воспитывала шестилетнего сына! В общем, финансовые проблемы копились, как снежный ком.

- Понятное дело, что выплаты с бабушкиной пенсии были копеечными, - объясняет Сергей Вдовин. – И тогда в 2010 году судебные приставы постановили обратить во взыскание земельный участок – тот самый, который бизнесмен приобрел у нее за два года до этого.

К тому времени старушка была готова отдать за этот долг не то что участок, а даже душу. Поэтому даже не стала возражать против продажи земли. Но тут-то и начались бюрократические «чудеса».

Прямо за бабушкиным забором зарастают кустарником проданные бизнесмену девять соток.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Изначально на основании выписки из Росреестра арест был наложен на участок без жилого дома – тот самый, который приобретался бизнесменом, - пояснила старший судебный пристав Богородского районного отдела УФСПП по Нижегородской области Ирина Афродитова. – Однако 24 июня 2010 года к нам поступила новая выписка, в которой изменены кадастровые номера земельных участков. В соответствии с новыми данными, арест был наложен уже на принадлежащий пенсионерке участок, на котором располагался дом.

«Хочу только покоя!»

Ситуация получилась патовая. С одной стороны, бабушка по-прежнему отдавала половину пенсии бизнесмену, а с другой – над ней нависла угроза выселения, так как земельный участок под домом теперь тоже принадлежал ему.

- По какой причине произошла смена кадастровых номеров – непонятно, – разводит руками пристав. – Ведь мы-то изначально накладывали арест именно на тот участок, на котором не было дома.

Тем не менее, в решении суда уже фигурировал земельный участок Евгении Ивановны. А учитывая, что в их изначальном договоре с бизнесменом не фигурировала ни площадь огорода, ни его точный адрес, отказываться от такого «куша» тот не стал. Вместо этого он разделил «свой» вновь обретенный участок – площадью уже 15 соток – на два, выделив пенсионерке крохотный участочек в 200 метров под застройкой дома.

С тех пор пенсионерка и ее горе-покупатель общаются исключительно через решения судебных инстанций. Он подает к ней иски, а она их обжалует – и при этом продолжает ежемесячно отдавать ему половину пенсии. Эта история длится уже десять лет. Сколько денег она переплатила ему за это время, старушка и сама не берется подсчитать.

- Единственное, чего я хочу - это покоя, мне ведь уже 78 лет, - всхлипывает бабушка. – Пускай бы уж он забирал участок, только бы перестали с меня деньги вычитать. Я ведь не живу, а существую!

Чтобы решить проблему Евгении Ивановны, в Новинки съехался целый десант юристов. ФОТО: Предоставлено пресс-службой Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

Тем не менее, пока покой старушке только снится - доказать свою правоту ей не удается ни в одном суде. Самое первое судебное решение десятилетней давности накрепко закрепило бизнесмена в его правах. Отчаявшись добиться справедливости через суд, бабушка обратилась к Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области.

- Вопрос здесь, конечно, неоднозначный, - признала руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Татьяна Куранова. - Но самое главное, нам совместно удалось выработать алгоритм выхода из сложившейся ситуации. Для начала мы заправим запрос Уполномоченного в администрацию Богородского района с просьбой провести проверку в рамках муниципального земельного контроля. После этого должен быть составлен акт с указанием местоположения участка и объектов на нем. Этот документ должен послужить основанием для нового обращения в суд в связи с выявленными обстоятельствами.

СПРАВКА

Посещение пенсионерки Евгении Ивановны Холодовой состоялось в рамках акции Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области «Трудный адрес». Ее участниками могут стать те граждане, которые уже неоднократно обращались за помощью в различные инстанции, но всюду получили отказ. Во время выезда по таким трудным адресам представителей Уполномоченного сопровождает целый ряд специалистов – сотрудники соцзащиты, администрации, полиции и других заинтересованных структур. Это позволяет оказать гражданам максимально эффективную помощь.